熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-09-27 13:55:00

健身訓練｜啞鈴卧推 做錯3點影響成效甚至受傷！

分享：
健身｜啞鈴卧推 做錯3點影響成效甚至受傷！

健身｜啞鈴卧推 做錯3點影響成效甚至受傷！

啞鈴（英文︰Dumbbell ）臥推屬於基本又有效的胸肌訓練，而且在沒有人輔助之下，比起槓鈴卧推的較安全。不過做啞鈴臥推時也有幾點要注意，若沒有做好輕則影響成效，重則長遠或會受傷。

啞鈴卧推常見錯誤｜上臂與身體夾角成直角

胸肌的作用是肩內收，即是將手肘由兩邊往身體中線收回。因此部分人做啞鈴臥手臂打開時，手肘會與肩膊同高，正面看手臂與身體成90度。手臂這個位置加上大重量，容易令肩關節因長期摩擦造成疼痛，而且亦不能好好刺激胸肌，因為根據肌肉纖維走向，若以此角度訓練，會較有效訓練前三角肌，令胸肌發展減慢。而最適會的角度是約45至60度，符合胸大肌的纖維走向，也避免了肩膊受傷風險。

啞鈴臥推

留意上臂與身體夾角應為45至60度。

啞鈴卧推常見錯誤2｜前臂往身體方向傾斜

在臥推時前臂應該永遠垂直於地面，而有些人會於啞鈴置於低位時，不自覺將前臂向身體方向擺。這點或會較不以為意和難察覺，而這個動作因為會令重量更靠近身體，意味槓桿原理中的重臂縮短，等於減低胸肌正承受的重量，訓練效果自然打折扣。

啞鈴臥推

若前臂往身體方向彎的話，會減少應有的阻力。

啞鈴卧推常見錯誤3｜膊頭同時推出

都市人或多或少都有圓肩或者寒背問題，膊頭習慣了向前傾，當推舉啞鈴至最位時，往往同時將肩膊推出，又導致訓練成果轉移至其他肌肉。要避免這情況，可在訓練前先激活背肌，好好地將肩胛骨收好平貼背部。方法可以雙手向前伸直，以肩闊握住橡筋帶，再住兩邊展開用，又或用Foam Roller滾動上背部，都有助啞鈴臥推時穩定肩膊。

啞鈴臥推 橡筋帶運動
二頭肌訓練｜單臂啞鈴蹲坐彎舉（am730製圖） 二頭肌訓練｜單臂啞鈴蹲坐彎舉（am730製圖） 二頭肌訓練｜單臂啞鈴蹲坐彎舉（am730製圖） 二頭肌訓練｜單臂啞鈴蹲坐彎舉（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受