健身｜三頭肌鋼線下壓/直臂下壓常見錯誤 累你背闊肌三頭肌都練唔成

鋼線滑輪機(Cable Machine)是一個多功能的器械，不少人會用來做直臂下壓鍛練背闊肌，又或三頭肌鋼線下壓訓練手臂。但在健身室中，常見有人會做錯動作，簡直是將直臂下壓和三頭肌鋼線下壓的動作合併，結果？當然是背闊肌和三頭肌都練不好，白白浪費時間。
分擔了負荷
直臂下壓其中一個重點是手臂保持伸直，即肘關節鎖住，只有肩關節活動；至於三頭肌鋼線下壓則相反，肩關節鎖住，只活動肘關節，以孤立三頭肌。可是最常見的錯誤是兩個關節都沒有鎖緊，以致背闊肌和三頭肌都在同時發力。於是乎，無論本身想訓練背闊肌還是三頭肌，都會被另一邊肌肉分擔了負荷，而減低了訓練效率，未必可以達到原有目標。
其他常見錯誤
至於兩個動作的其他容易出現的錯誤，還有以下幾點。
直臂下壓：
- 沒有收起肩胛骨，應如做引體上升般，在拉下手臂前，先將肩膊壓低，肩胛骨收好作為啟動，之後背闊肌的發力和感受度會較佳。
- 站得太直，這並非完全錯誤，只是由於器材或有高度限制，如果站得太直會影響動作幅度。可嘗試身體採用較前傾的姿勢，起始位置便可以盡量伸展背闊肌。
三頭肌鋼線下壓：
- 手肘向外屈曲，變成由胸肌和三角肌代償。
- 手腕背屈，施加了不必要的壓力，易令手腕受傷。
- 沒有固定好軀幹，容易借用身體重量來協助完成動作，同樣減低了訓練成效。