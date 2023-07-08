健身｜三頭肌鋼線下壓/直臂下壓常見錯誤 累你背闊肌三頭肌都練唔成

鋼線滑輪機(Cable Machine)是一個多功能的器械，不少人會用來做直臂下壓鍛練背闊肌，又或三頭肌鋼線下壓訓練手臂。但在健身室中，常見有人會做錯動作，簡直是將直臂下壓和三頭肌鋼線下壓的動作合併，結果？當然是背闊肌和三頭肌都練不好，白白浪費時間。

分擔了負荷

直臂下壓其中一個重點是手臂保持伸直，即肘關節鎖住，只有肩關節活動；至於三頭肌鋼線下壓則相反，肩關節鎖住，只活動肘關節，以孤立三頭肌。可是最常見的錯誤是兩個關節都沒有鎖緊，以致背闊肌和三頭肌都在同時發力。於是乎，無論本身想訓練背闊肌還是三頭肌，都會被另一邊肌肉分擔了負荷，而減低了訓練效率，未必可以達到原有目標。

其他常見錯誤

至於兩個動作的其他容易出現的錯誤，還有以下幾點。

直臂下壓：