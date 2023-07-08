熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 網上熱話 消委會 消費券2023 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 二手樓 樓市
返回
健康
2023-07-08 11:30:20

健身｜三頭肌鋼線下壓/直臂下壓常見錯誤 累你背闊肌三頭肌都練唔成

分享：
錯誤動作

鋼線滑輪機(Cable Machine)是一個多功能的器械，不少人會用來做直臂下壓鍛練背闊肌，又或三頭肌鋼線下壓訓練手臂。但在健身室中，常見有人會做錯動作，簡直是將直臂下壓和三頭肌鋼線下壓的動作合併，結果？當然是背闊肌和三頭肌都練不好，白白浪費時間。

 

分擔了負荷

直臂下壓其中一個重點是手臂保持伸直，即肘關節鎖住，只有肩關節活動；至於三頭肌鋼線下壓則相反，肩關節鎖住，只活動肘關節，以孤立三頭肌。可是最常見的錯誤是兩個關節都沒有鎖緊，以致背闊肌和三頭肌都在同時發力。於是乎，無論本身想訓練背闊肌還是三頭肌，都會被另一邊肌肉分擔了負荷，而減低了訓練效率，未必可以達到原有目標。

 

 

其他常見錯誤

至於兩個動作的其他容易出現的錯誤，還有以下幾點。

直臂下壓：

  • 沒有收起肩胛骨，應如做引體上升般，在拉下手臂前，先將肩膊壓低，肩胛骨收好作為啟動，之後背闊肌的發力和感受度會較佳。
  • 站得太直，這並非完全錯誤，只是由於器材或有高度限制，如果站得太直會影響動作幅度。可嘗試身體採用較前傾的姿勢，起始位置便可以盡量伸展背闊肌。
直臂下壓

直臂下壓動作如其名，手臂保持伸直。

三頭肌鋼線下壓：

  • 手肘向外屈曲，變成由胸肌和三角肌代償。
  • 腕背屈，施加了不必要的壓力，易令手腕受傷。
  • 沒有固定好軀幹，容易借用身體重量來協助完成動作，同樣減低了訓練成效。
三頭肌鋼線下壓

做三頭肌鋼線下壓時，上臂應保持固定不動。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受