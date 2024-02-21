健身｜不想脊椎受傷？4種避免使用的器械

4種避免使用的器械

健身室中存在各式各樣的器械，有些十分實用，但亦有些存在著潛在問題，例如讓你的脊椎有受傷風險，又或長遠引致其他痛症。若你有使用相關器械的習慣，不如試著做其他更有效的動作來取而代之。

1. 史密夫架 不少人用史密夫架來做深蹲、硬拉或者臥推舉，取代傳統槓鈴，認為可以減低受傷風險。但史密夫架的固定軌跡，或影響了你的動作。例如做臥推舉，槓鈴下降時更易令你手肘往外展開，令肩關節更易受傷；而用傳統臥推舉的槓鈴軌跡其實是有弧度。深蹲的情況亦相似，因為其固定軌跡不符合人體力學，往往令人往後靠地做深蹲，令動作對核心肌群、臀部肌肉及膕繩肌的刺激大大減低，也未能練到負責穩定軀幹和下肢的肌肉。因此適宜用傳統槓鈴作以上訓練。

2. 髖外展及內收器械 此器械用作訓練股內收及外展肌群，不過此肌肉並不是主要發力的肌肉，大多只用作穩定身體，特別在單腿的動作之中。如果過度訓練髖外展肌肉，或使其繃緊及拉緊髂脛束，引致膝外側疼痛。因此，要強化這組肌肉，簡單做弓箭步便可以了。

3. 大腿推蹬 Leg Press大腿推蹬是不少人練腿的至愛，並覺得槓鈴深蹲更易受傷。可是坐姿的Leg Press器械，除了不能保持脊椎的自然弧度之外，在雙腿靠近身體時，骨盆更會呈後傾位置，或引致椎間盤問題。要避免此問題，只可以用有限的動作範圍去做。其實可以用槓鈴深蹲、弓箭步、保加利亞深蹲來取代，而且功能性上更切合日常生活的動作。