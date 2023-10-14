健身｜加入3個小技巧 增強胸肌力量

胸肌主責雙臂內收的動作，於運動的層面其用途即為向前推，增強胸肌力量除加大推力，也可提升上半身的對抗性。訓練胸肌時，有3個小技巧可以幫你加快力量提升，即使只是想胸肌變大也絕對有幫助！

技巧一：減慢速度 意思即是留意訓練時的離心收縮階段，例如做臥推的時候，讓槓鈴緩緩地由最高處下降到胸口，例如花上4至6秒，可以增加施加於胸肌上的機械張力，令肌肉增長加快。每周可做一次離心收縮臥推訓練，採用較重的重量，做5組，每組4下，6至8周可見效果，也可應用於不同的臥推變化。

技巧二：每日做拍手掌上壓 掌上壓或者對某些人是輕而易舉的動作，而要增強力量，可以加入爆發力的元素，即拍手掌上壓。用力推起身體令身體騰空，然後做一下拍手動作再讓手著力，接續掌上壓動作。可每日做5組10次，或10組5次，有助增加臥推的重量。另外，也可配合技巧一去做，手肘屈曲身體下降時用上4至6秒，效果更大。

技巧三：停止動作 停止動作都是一個增加張力的方法，例如做史波多臥推（Spoto Press）時，槓鈴只會下降至胸口對上1吋左右，不會觸及胸口，這時不妨停止動作，維持張力，2秒後才再推起槓鈴，讓整組動作都維持著張力。使用時機可以是做完正常的臥推訓練後，加入2組停止動作的遞減組。

附加動作：啞鈴飛鳥慢速離心版 選用合適重量的啞鈴，平躺於健身椅上。 啞鈴置於胸口，手肘貼近身體，將啞鈴推至最高。 雙手向兩側打開，用 3 至 4 秒慢速降至最低。留意當啞鈴降得愈低，手肘會愈屈曲，避免胸肌筋腱受力過大而受傷。 降到最低之後回動步驟 2 ，重複動作。 做 5 次為一組，做 5 組。