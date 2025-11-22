健身｜增肌一定舉6至12下？

傳統的健身教科書，往往會將肌力訓練、肌肥大訓練及耐力訓練的每組次數分別設定為3至5RM、6至12RM和12RM以上。但是，它們之間的界線真的如此清晰嗎？又應該舉多少次才適合自己呢？

RM(repetition maximum)的意思是舉多少次就會力竭，即1RM代表舉一下便舉不了第二下，8RM即是舉8下便無力的重量。近年有不少研究發現，並不是6至12RM才可以增肌，例如一篇2021年的研究便表明，只要做到力竭或接近力竭，做15RM，甚至30RM都有類似增肌效果。很多同類型的研究對比不同RM和組數，都發現類似結果，唯一有分別是較極端的3至5組1RM對4組8至12RM，1RM組別並無肌肉增長。

平衡安全和效率

從結果顯示，只要落在3RM至30RM之間，肌肥大效果不會想差很遠。那是不是可以在這個範圍內任意選擇重量呢？先講講它們之間的優缺點，大重量增加肌力，也較有效率接近力竭，但有可能降低重量後可以多舉幾下，未夠接近力竭，同時也有較高安全隱患。輕重量較安全，但較耗費時間，肌耐力增長較多。結果，要取得安全和效率之間的平衡，也許傳統智慧的6至12RM就是答案。

當然需要因應個人情況作出選擇，例如年紀較大，如40歲以上；又或剛從傷病中復原，就需要多點考慮安全問題，舉輕一點絕對明智。另外，如果想用的啞鈴剛好有其他人在用，拿輕一點或重一點的，也不會有大影響，可以繼續享受健身樂趣。