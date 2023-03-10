健身｜如何加速力量增長？(一)

健身有不同的目的，例如有人為了減肥，也有人希望線條好看，但對於運動員來說，力量也許更重要，因為有利爆發力和身體對抗性。要加快提升力量，就有以下貼士。

以不同重量訓練

正常來說，訓練力量應選用大重量(較接近1RM)，而每組次數較少，但有研究發現，如果間歇轉用不同重量作訓練，能夠更有效提升力量。最簡單的方法是3星期做大重量訓練(3至5RM)、3星期做中重量訓練(6至10RM)、3星期做輕重量訓練(10至15RM)，然後再重複這個循環。而重複時重量要有所增加。