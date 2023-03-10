健身｜如何加速力量增長？(一)

健身有不同的目的，例如有人為了減肥，也有人希望線條好看，但對於運動員來說，力量也許更重要，因為有利爆發力和身體對抗性。要加快提升力量，就有以下貼士。
以不同重量訓練
正常來說，訓練力量應選用大重量(較接近1RM)，而每組次數較少，但有研究發現，如果間歇轉用不同重量作訓練，能夠更有效提升力量。最簡單的方法是3星期做大重量訓練(3至5RM)、3星期做中重量訓練(6至10RM)、3星期做輕重量訓練(10至15RM)，然後再重複這個循環。而重複時重量要有所增加。
包含單邊和雙邊動作
雙邊動作指左右邊同時做的動作，例如槓鈴二頭彎舉、槓鈴深蹲等，兩邊同時發力可以有更大力量，舉起逾單邊的兩倍重量。不過也不可忽視單邊訓練例如啞鈴二頭彎舉、保加利亞深蹲，因為可訓練到幫助穩定的肌肉，它們雖然細小，但亦能提供不少的力量。
增加體重
體重與整體力量相關，尤其是扣除脂肪重量的體重，亦即主要關係到肌肉量。要增加肌肉量，最重要有4點，包括熱量盈餘、足夠訓練量、攝取足夠蛋白質，以及足夠休息和恢復。熱量盈餘代表要吃多點，每日需要約200千卡盈餘，配合訓練，應可有不俗的力量和重量增長，而不會增加太多脂肪。可以每幾星期評估一次是否符合進度。
訓練應著重爆發力
訓練肌肉肥大，例如做臥推練胸，會留意胸肌的發力和收縮，但如果要練力量的話，就應想像用全力以最高速度推起槓鈴，因為這方式可提升神經和肌肉間的協調和發力效率，最終能夠使出最大力量。