健身｜操極唔生肉？一星期應該操幾咁多組！

一組的定義每人也許不同，不過研究人員會認為，某動作中作為輔助的肌肉，也應該獨立計算做了一組。例如做臥推時，主要練胸肌，其次三頭肌也有參與，故做完一組臥推，則胸肌、三頭肌各算做了一組。另外，練胸的動作不少人會分上胸、胸和下胸去練，不過研究則會視之為一個整體去計算，所以做了一組臥推、一組斜板臥推、一組雙槓撐體，就已是 3 組胸肌訓練。