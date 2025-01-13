健身｜「有效次數」訓練方法 加速增肌

不時有人說，「健身每組最重要是每組最後兩下」，因為肌肉已經力竭，最後兩下為肌肉帶來的刺激最大。如何可將這「最後兩下」的功效最大化？就是透過「有效次數」訓練方法。

快速進入力竭階段

增肌常用的訓練方法是，使用合適重量，每組做10至12下至力竭，然後休息2至3分鐘，讓你下一組又可做到10至12次。惟有效次數可能只得每組最後數下。如果我們將休息時間縮短至15秒至30秒，下一組一開始就是有效次數了，不過當然這一組未必可以做到12下，因此，此訓練方法只需要總共做到20下有效次數便可，而中間休息次數不限。甚至有需要時可降低重量，尤其在第三至第四個動作之後，因為肌肉不會知道你舉幾重，只知道只否力竭，但不能因為偷懶降低重量。