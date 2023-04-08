傷口應該用甚麼敷料？6種敷料大比併

１紗布：

紗布是最常見的敷料。通常傷口清創後會塗抹抗生素，覆蓋上紗布，之後定時用食鹽水(如果真的無法取得食鹽水，可以用煮沸過的冷開水)進行濕潤，幫助傷口恢復。除了一般紗布外，也有較不容易黏著的石蠟紗布可供使用。但不管是醫用紗布或是石蠟紗布，都會有黏著在傷口上的情形，當進行紗布替換時，有可能會些微撕裂傷口，造成傷口愈合緩慢。

２薄膜敷料：

薄膜敷料是指在紗布外面有一層薄膜覆蓋，避免傷口直接接觸水或空氣，通常適用在需要進行洗滌、沐浴時使用，這類敷料也能保持傷口濕潤。缺點是無法吸收滲出的組織液，可搭配其他敷料使用。

３泡棉敷料：

顧名思義，泡棉敷料就是敷料中含有泡棉，這樣的敷料可以幫助吸收滲出的組織液，並且提供固定的效果，也可以長時間使用。但缺點是因為其濕潤度不夠，乾燥的傷口並不適用。

４人工皮：

人工皮是一種常見的敷料，可以密閉傷口，加上顏色貼近膚色，較為美觀。但由於人工皮只能吸收少量滲出液，所以傷口如果有發炎或感染時，不建議直接使用人工皮；簡單來說，人工皮常用在淺層或小範圍的傷口，例如：雷射治療後的傷口。

一般來說，使用人工皮的時機點，通常是傷口快要復原時，避免碰撞影響傷口愈合，若是傷口還在發炎時，就不適合使用人工皮。此外，痘痘貼也是屬於人工皮，因此在痘痘發炎時最好不要使用，而是發炎過後，傷口尚未復原時再使用為佳。

５水膠敷料：

水膠敷料可吸收少量滲出液(尚無臨床證據可抑制疤痕增生)，所以在傷口逐步愈合時，可以使用水膠敷料。

６親水性纖維敷料：

親水性纖維敷料可以吸收傷口滲出的組織液，同時可以提供濕潤的環境，幫助傷口愈合。目前也有廠商研發出含銀離子的親水性纖維敷料，它可以吸收組織液且抑菌，並保持傷口的濕潤，但成本也較高。缺點是外層需要另外一層敷料幫助固定包紮。

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