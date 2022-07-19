傷心欲絕｜研究：失去摯愛令死亡風險急增20%.

壓力是誘發心臟病發的肇因之一，而失去摯愛如家人或愛侶就可以對人造成重大的壓力。難怪有研究顯示，失去家人會增加一個人因為心臟衰竭而死亡的風險，尤其是事件發生的首七日更是最高危時機。

12% 人失去摯愛

該項刊載在《Journal of American College of Cardiology: Heart Failure》的研究，由瑞典著名的Karolinska Institute進行，共蒐集了逾50萬名在1987年至2018年間患有心臟衰竭的病例，當中約12%人在跟進期間經歷失去摯愛，包括孩子、伴侶、兄弟姊妹及父母等。