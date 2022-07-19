傷心欲絕｜研究：失去摯愛令死亡風險急增20%.

壓力是誘發心臟病發的肇因之一，而失去摯愛如家人或愛侶就可以對人造成重大的壓力。難怪有研究顯示，失去家人會增加一個人因為心臟衰竭而死亡的風險，尤其是事件發生的首七日更是最高危時機。
12%人失去摯愛
該項刊載在《Journal of American College of Cardiology: Heart Failure》的研究，由瑞典著名的Karolinska Institute進行，共蒐集了逾50萬名在1987年至2018年間患有心臟衰竭的病例，當中約12%人在跟進期間經歷失去摯愛，包括孩子、伴侶、兄弟姊妹及父母等。
首七日最高危
分析發現，失去另一半或兄弟姊妹會產生最大的死亡風險，分別是20%及13%，若失去孩子或孫子則會令心臟衰竭的死亡風險分別上升10%及5%。當中年過75歲的人較大機會因為傷心引起的壓力而心臟衰竭，而重大事件發生的首七日更是心臟衰竭致死的最高危時間。
多加關懷
研究人員認為，今次研究反映當親友面對摯愛離世的壓力時，應該多加關懷，有需要時甚至要尋求專業協助，以減低其心臟衰竭的風險。與此同時，本身患有心臟衰竭的人亦需要留意自己的狀況，謹記要按時覆診及用藥，並且要好好處理內心的悲傷。
情緒可使病情惡化
心臟衰竭的成因有很多，包括心臟病發、高血壓、肥胖、糖尿病、酗酒及心肌炎等，都可以影響心臟的泵血功能，引起氣喘、水腫及虛弱易倦等情況。近年亦有指，抑鬱和焦慮等亦可能會誘發心臟衰竭或令病情惡化。