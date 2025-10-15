優質醫健巡禮丨家庭為基礎 建社區醫健守護網 恪守「預防為本」 卓健醫療助大眾活出健康人生

醫衛局發表《基層醫療健康藍圖》，提倡香港醫療模式應以「家庭」為健康管理單位，透過家庭醫生作為預防醫學的守護屏障，鼓勵市民「小病先看家庭醫生」，及早發現病灶並加以干預。卓健醫療服務有限公司(簡稱：卓健醫療)總經理朱怡菁Elaine認同家庭醫生作為建構社區醫健至關重要，為個人以至家庭提供全面且持續的醫療護理。「私營醫療機構可從中協助市民建立對家庭醫生制度的理解與信任。」卓健醫療與政府理念一致，最新推出「一家人健康通行證」從診所開始建立意識，配合持續優化卓健醫療App功能，進一步完善求診體驗。

超越企業醫療 建立深厚醫患互信 卓健醫療作為多間企業的醫療夥伴，一般市民難免會留下「睇公司醫生」的錯覺。Elaine笑言卓健醫療土生土長，自19世紀殖民地時代以集團前身「晏打臣醫生醫務所」為名服務香港市民，至今157周年，因此不止服務公司醫療卡的用戶。她續說，「有些人從第一份工開始，到轉了10次工作後，仍然選擇看我們同一位醫生；我們便由公司醫生，成為了他的『家庭醫生』。」Elaine表示基於醫生長時間瞭解並掌握他的健康狀況，久而久之建立了深厚醫患互信關係。「我們採用國際認可的『淨推薦值』(Net Promoter Score, NPS)，作為客戶體驗指標與客戶滿意度的黃金標準。」她補充指，除了來自病人的回饋，卓健也會主動聽取他們的聲音。「如病人看完診後，都會收到網上問卷邀請，評價整個診療過程，包括預約、接待、看診、取藥等。這些分數就構成我們的NPS評分。」現時卓健醫療的分數已經超過「+64」分，數值達到行業卓越(NPS 60-70)地位。

「一家人健康通行證」 鼓勵以「家庭」管理健康 私營醫療機構積極配合政府推動的「一人一家庭醫生」願景，由個人擴展至以家庭為單位，令無論是伴侶、父母或子女，都能獲得照顧。雖然坊間都希望家庭醫生可以長期照顧整個家庭，惟有網絡醫務所的醫生並非常駐，經常轉換應診區域，讓人不知所措，自然減低依賴的需要。Elaine另有一番見解，「個人執業的醫生診所擁有自己的優勢，因醫生本身是靈魂人物。像卓健這樣的醫療機構，更強調的是整體配套。」她解釋，譬如硬件方面，卓健不會隨便調動當區醫生，緣於他們已在同一間診所服務多年，熟悉當區街坊的健康需要。她又表示，卓健一直積極配合政府推動的慢病共治計劃。「從協助社區大規模健康評估開始，去年我們做了逾7,000個篩查，今年截至8月底已經突破8,000個，預計全年會翻倍增長。當這些市民完成篩查化驗後便會進入治療階段，我們的醫生將提供後續支持。」卓健醫療更於今年5至6月期間，於5間診所舉辦社區健康開放日，透過免費健康評估及教育活動，提升公眾對糖尿病、眼疾、骨質疏鬆等慢性疾病的認知，推廣「預防為本」的健康理念，促進市民主動管理個人健康。

軟件方面，目前卓健醫療App已有逾45萬名香港用戶，app除了提供視像診症、預約普通科、專科、物理治療等醫健服務外，更能電子領籌、閱讀有用健康知識等。Elaine表示整個系統都是圍繞「照顧者照顧整個家庭」的概念來設計。「你可以在app裡看到醫療記錄、藥物和注射紀錄、體檢報告等，數據更可以與政府『醫健通』相互聯通。」為進一步推動市民以家庭為單位管理健康，她更宣布推出「一家人健康通行證」，首階段讓用戶可以在診所應診時，鼓勵加入家人資料，如配偶、子女、父母等，共享病歷一目了然，方便照顧者協助家中老幼預約醫療服務。「然後我們會根據成員年齡，主動提醒你相關的政府免費或資助醫療服務，如為18歲以下子女預約免費季節性流感疫苗、提醒用戶為50歲以上家人參加免費大腸癌篩查計劃、更可以為65歲以上家人預約接種肺炎球菌疫苗等，最後是否參與留待他們選擇。」她解釋，此舉令資訊較容易傳播，長遠有利家庭把握健康。「事實上，我們仍不斷優化卓健醫療app，未來我們希望它能成為一個平台，能支援社區其他醫生與病人，讓更多人受惠。」她補充。

中環旗艦診所新開幕 特設內窺鏡日間檢查中心 談到上述卓健醫療的全面配套，Elaine介紹了最新開幕的中環太子大廈旗艦診所。「我們從5樓的舊診所搬上6樓的萬呎空間，採用自然光線、流水線條設計、綠意植栽與藍色柔和色調，營造出靜謐、舒適的環境，減低病人求診時的緊張心情。」新診所劃分6大專區，包括普通科、專科、健康評估等，空間規劃著重清晰分區，而醫療團隊也涵蓋多達14個專科範疇，提供家庭醫學、內科、皮膚科等服務，結合日常護理與持續治療，全面照顧都市人不同方面健康所需。「值得一提，診所兼設獨立內窺鏡日間醫療中心，連寬敞健康評估與休息專區，鼓勵大眾及早識別健康風險，培養持續關注健康的生活態度。」

推進慢病共治 擴展診所網絡 政府最新施政報告提出深化醫療改革、強化基層醫療及推動慢病共治，卓健醫療的發展方向與此契合。Elaine表示「我們一直以『家庭為本』為核心，透過診所網絡、App功能及健康教育三方面配合，推動預防醫學與健康管理。」她指出，隨著市民對基層醫療的關注日增，卓健將持續擴展診所網絡，提升社區醫療覆蓋率。「我們於2024年已新增12間診所，預計今年將再增加約10間，務求深入更多民生社區，為市民提供便捷、可靠的醫療服務。」她強調，私營醫療機構在推動跨專業社區網絡、支援照顧者角色及促進市民主動管理健康方面，將發揮愈來愈重要的作用。「我們希望成為政府政策的有力支援者，共同推動香港醫療系統的可持續發展。」 (資訊)