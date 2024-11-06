免疫失調 致突然斑禿

斑禿，又名圓禿，是一種常見的脫髮疾病。患處無聲無息地突然出現，以20至40歲人士較易患上，康復後亦有可能無端復發，故又俗稱「鬼剃頭」。斑禿是由T淋巴細胞主導的免疫系統失調，引致毛囊組織發炎，令生長中的頭髮提早衰落，先天因素如致病基因，或後天因素如精神壓力等，都可能是發病的誘因。 皮膚科專科醫生區志森表示，病人常於梳頭或撥頭髮時，或於剪髮時意外發現直徑約1至3厘米的圓或橢圓形脫髮，表面光滑如一般皮膚；只有小數患者於初期感到痕癢或少許不適。偶爾患處可達十數厘米，或數個細小患處聚在一起成不規則的形狀，嚴重時所有頭髮都可脫落，這情況稱為「全禿」。「除了頭髮，其他毛髮如眼眉、眼睫毛、鬍鬚、腋毛和陰毛等都可受影響。不過患者毋須過分緊張，因為愈嚴重的情況個案愈少，大部分情況都屬輕微。」

感嘆號狀頭髮 在皮膚專用放大鏡下，於患處邊緣可找到形狀如感嘆號，即遠端較粗而近端較幼的頭髮。雖然斑禿本身並不會影響身體健康，很多輕微情況患者亦可自然痊愈，但仍建議求醫接受檢查，以排除其他禿髮病症如圓盤型紅斑狼瘡、二期梅毒、休止期脫髮和頭癬等。



外用藥物治療 如病情輕微，定期觀察和覆診，不少病人可自然痊愈。區志森續指，「病人亦可嘗試外用類固醇藥物，但因病理在較深層毛囊，外用藥物效果有限；用局部注射類固醇藥物，如反應良好，2至3個月可看到頭髮重生，但或會有副作用如皮膚萎縮甚至凹陷，和色素變化等。」較嚴重和廣泛脫髮的可考慮外用(局部)免疫治療，透過塗抹化學藥物於患處，而干擾引致斑禿的發炎反應，令頭髮恢復生長。但因為需要每周到醫生處接受治療，療程以月計，治療亦容易引致不適如皮膚過度發炎、淋巴腫脹和皮膚色素變化等，未必所有患者都可接受。至於口服類固醇雖然可以改善病情，但長期服用會引致多種副作用，包括血壓高、血糖上升、骨質疏鬆、體重增加和增加感染風險等，一般都避免使用。

抑制劑效果好 潛罕有嚴重副作用 近年新藥JAK抑制劑，研究證實對嚴重斑禿有明顯功效，其中數種已獲美國食物及藥物管理局(FDA)批准使用。輕微副作用包括增加上呼吸道感染、暗瘡、唇瘡和血脂異常，亦會增加帶狀皰疹(生蛇)的風險。血栓和心臟病則是潛在但罕有的副作用，用藥前醫生會評估病人是否適合，治療期間亦會密切監察，以減低嚴重副作用的可能性。 雖然現在有不同的治療方法選擇，但始終有病人對治療無效或不適用。區志森認為，不妨佩戴假髮或戴帽，男性亦可考慮剃頭等，從而減少因斑禿帶來的外觀影響。