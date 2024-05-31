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健康
2024-05-31 13:30:22

免疫平衡就能降敏！營養師認證「減敏菜單」跟住食

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減敏菜單

均衡飲食是維持健康的要素，每日應攝取六大類食物：全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品與堅果，而且要留意烹調方式，減少煎炒及油炸。

香港有不少鼻敏感患者，尤其換季季節就開始流鼻水、打噴嚏，或者全身發癢不舒服，影響生活質素。

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有益的植化素 降低過敏反應

台南市立醫院營養師張麗娟表示，各類水果和蔬菜，如花椰菜、柑橘類、菠菜、胡蘿蔔和番茄等，不僅提供豐富的維生素C、維生素E和β-胡蘿蔔素，還含有多種有益的植化素，有助於降低過敏反應的發生率。

而優質蛋白質能夠提供人體所需的必需氨基酸，從而支持免疫系統的正常運作。魚類、雞肉、豆類和堅果等食物都是優質蛋白質的良好來源，特別是富含Omega-3脂肪酸的魚類(如三文魚、鯖魚)

張麗娟提到，維生素D具有調節免疫的作用，充足的維生素D可降低過敏嚴重度。除了曬太陽，維生素D豐富的食物包括乾木耳、乾香菇、牛奶、秋刀魚等。

鼻敏感

不少人患有鼻敏感，一到轉季就不停打噴嚏。

每日攝取6大類食物 天然新鮮食物為主

均衡飲食是維持健康的要素，每日應攝取六大類食物：全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品與堅果，而且要留意烹調方式，減少煎炒及油炸。張麗娟營養師提醒，過量的糖類和加工食品會導致體內的發炎反應增加，應減少攝取並以天然新鮮的食材為優先。

加工食品

過量的糖類和加工食品會導致體內的發炎反應增加。

避免接觸致敏原 維持良好生活習慣為上策

張麗娟表示，對抗過敏最主要還是要避免接觸致敏原，再輔以良好的飲食習慣，補充優質的營養素，保持適量的水分攝取，適當的運動與充足睡眠，同時控制糖類和加工食品的攝取，以維持免疫力平衡，是降低過敏機率的正確方式。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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