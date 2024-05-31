免疫平衡就能降敏！營養師認證「減敏菜單」跟住食

均衡飲食是維持健康的要素，每日應攝取六大類食物：全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品與堅果，而且要留意烹調方式，減少煎炒及油炸。

香港有不少鼻敏感患者，尤其換季季節就開始流鼻水、打噴嚏，或者全身發癢不舒服，影響生活質素。

有益的植化素 降低過敏反應

台南市立醫院營養師張麗娟表示，各類水果和蔬菜，如花椰菜、柑橘類、菠菜、胡蘿蔔和番茄等，不僅提供豐富的維生素C、維生素E和β-胡蘿蔔素，還含有多種有益的植化素，有助於降低過敏反應的發生率。

而優質蛋白質能夠提供人體所需的必需氨基酸，從而支持免疫系統的正常運作。魚類、雞肉、豆類和堅果等食物都是優質蛋白質的良好來源，特別是富含Omega-3脂肪酸的魚類(如三文魚、鯖魚)。

張麗娟提到，維生素D具有調節免疫的作用，充足的維生素D可降低過敏嚴重度。除了曬太陽，維生素D豐富的食物包括乾木耳、乾香菇、牛奶、秋刀魚等。