兒童便秘有「3大好發期」！小兒科醫生教你這樣幫助孩子順暢不卡關

便秘是兒童常見的健康問題，臨床表現包括一周排便次數少於3次以下、排出硬大便、排便困難等，如果發現孩童在排便時異常用力或疼痛、糞便呈現堅硬粒狀、曾經因為糞便太粗造成馬桶阻塞、糞便或擦屁股的衛生紙上有血等，都可能是便秘的表現。
這些排便問題 都會增加孩童對排便恐懼
臺北市立聯合醫院仁愛院區小兒科主治醫生陳韋廷表示，除此之外，硬便本身或是硬便造成的肛裂，可能會加劇排便時的疼痛，讓孩童對排便產生畏懼，反而出現憋大便的動作，累積在腸道的硬便內的水分因此被腸道再次吸收，使得這些大便更加乾硬難以排出，形成惡性循環。
功能性便秘最常見 兒童有3好發時期
陳韋廷主治醫生指出，大部分便秘的原因為功能性便秘，在兒童有3個好發時期：第一個時期是嬰兒期開始增加副食品，飲食中的母奶或配方奶量逐漸減少時；第二個時期是幼兒期，在進行如廁訓練時；第三個時期是學齡兒童期，有些孩童會排斥在學校如廁，因為憋大便造成便秘。建議家長在這些時期，多觀察孩童排便頻率、大便的外觀與排便時的表現。
而小部分便秘可能是神經系統、內分泌系統或其他問題造成，建議先經由醫生評估是否有危險症狀，是否需安排進一步檢查，以排除少見的器質性問題。
日常這樣做 有效改善便秘困擾
陳韋廷主治醫生說，便秘的治療包括飲食習慣調整、排便行為調整與藥物。飲食調整的部分為攝取足夠的水分與膳食纖維，一般健康孩童每日所需水分依體重調整，通常10公斤的孩童會需要每天1,000毫升的水分，而膳食纖維的部分，幼兒需要每天2到3份蔬菜與2份水果，學齡孩童需要每天3到4份蔬菜與3份水果。
至於排便行為調整的部分，則是建立每天規律的如廁時間，建議安排在三餐飯後，此時因為正常的胃結腸反射，腸道蠕動會增加，容易出現便意，可以鼓勵孩童坐在馬桶上至少5分鐘，嘗試是否可以解便，如果馬桶的高度較高，可以另外幫孩童準備小板凳，踩上之後膝蓋高度會高於肛門，更好出力讓大便排出。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】