兒童便秘有「3大好發期」！小兒科醫生教你這樣幫助孩子順暢不卡關

便秘是兒童常見的健康問題，臨床表現包括一周排便次數少於3次以下、排出硬大便、排便困難等，如果發現孩童在排便時異常用力或疼痛、糞便呈現堅硬粒狀、曾經因為糞便太粗造成馬桶阻塞、糞便或擦屁股的衛生紙上有血等，都可能是便秘的表現。

臺北市立聯合醫院仁愛院區小兒科主治醫生陳韋廷表示，除此之外，硬便本身或是硬便造成的肛裂，可能會加劇排便時的疼痛，讓孩童對排便產生畏懼，反而出現憋大便的動作，累積在腸道的硬便內的水分因此被腸道再次吸收，使得這些大便更加乾硬難以排出，形成惡性循環。

功能性便秘最常見 兒童有 3 好發時期

陳韋廷主治醫生指出，大部分便秘的原因為功能性便秘，在兒童有3個好發時期：第一個時期是嬰兒期開始增加副食品，飲食中的母奶或配方奶量逐漸減少時；第二個時期是幼兒期，在進行如廁訓練時；第三個時期是學齡兒童期，有些孩童會排斥在學校如廁，因為憋大便造成便秘。建議家長在這些時期，多觀察孩童排便頻率、大便的外觀與排便時的表現。

而小部分便秘可能是神經系統、內分泌系統或其他問題造成，建議先經由醫生評估是否有危險症狀，是否需安排進一步檢查，以排除少見的器質性問題。