患近視的第一原因是遺傳因素，有研究指出，如果父母超過600度近視，即所謂的深近視，其子女患有近視的風險會提高12倍；其次是少戶外活動，小朋友如多進行戶外活動，適量接觸陽光，對於延緩近視加深有很大幫助；最後與不良用眼習慣有關，使用電子產品時間太長、距離太近及缺乏適當休息都會導致近視加深，或提早患上近視。

近視在本港很常見，據衛生署資料，6歲學童中就約有18%患有近視，12歲患近視的人數更急升至62%。眼鏡88專業護眼中心註冊眼科視光師(第1部分)、醫療科學博士馮敏欣指，患有近視主要有3大原因，與遺傳、少戶外活動及不良用眼習慣有關，愈早開始控制近視，效果就愈理想。

近視或快速加深

小朋友滿4歲後，就應該做一次全面眼睛檢查，評估視力及其他視覺功能的發展，馮敏欣稱，「小朋友出生時眼球會比較短，因此4歲時應有約200度的遠視，並會隨年齡增長而減少，但如驗眼後發現遠視低於75度，甚至已沒有遠視，就可以估算他很快會患上近視。」兒童患上近視後可能快速加深，而佩戴一般近視眼鏡只能矯正視力，並不能延緩近視加深，因此馮敏欣強調，就算近視只有25度，家長都應該正視問題，盡早採取適當的方案為子女控制近視加深速度。

4方法控制

視光師發現小朋友有近視後，會先了解他們的用眼習慣，及有否近視的遺傳因素，再判斷適合的控制方法。現時控制近視主要有4個方法，並可分為3大種類。第一種為隱形眼鏡，亦可再細分為硬性鏡片及軟性鏡片，硬性隱形眼鏡稱為角膜矯形鏡(俗稱「OK鏡」)，透過在晚間睡覺時佩戴從而改變眼角膜外形，暫時減退近視和散光，有矯視及延緩近視加深的效果。

至於軟性隱形眼鏡則類似一般的日戴隱形眼鏡，除了可矯正近視度數外，亦會透過「同心環」的鏡片設計，令部分進入眼睛的光線於視網膜前形成「正向離焦」，以延緩近視加深。

加入正向離焦度數

第二種為近視控制鏡片，與佩戴普通近視眼鏡無異，但鏡片加入正向離焦度數，形成的離焦影像會刺激眼內訊號，去減慢近視加深的速度。最後一種為阿托品眼藥水，主要透過藥物控制眼球拉長速度，延緩近視加深。

馮敏欣提到，有家長認為小朋友近視淺就不用佩戴眼鏡，但過往研究指出，就算小朋友只有75度近視，如果平時不戴眼鏡，加深的速度會更快。建議家長定期為子女安排眼睛檢查，跟進近視及其他視覺功能的發展情況。