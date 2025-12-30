入睡困難、多夢易醒？中醫「辨證論治」改善 授4招幫助好入眠

現代人生活壓力大、工作節奏快，再加上長時間使用電子產品，失眠成為現代人最常見的健康困擾之一。臺北市立聯合醫院陽明院區中醫科醫師陳品璇指出，約每五位成人就有一人有長期有入睡困難或淺眠的困擾，影響白天精神與工作效率，更可能引發焦慮、抑鬱、免疫力下降、高血壓與心血管疾病等慢性病。

中醫「辨證論治」治療 助恢復身心平衡

陳品璇醫師表示，在中醫觀點中，失眠又稱為「不寐」，指入睡困難、多夢易醒或夜不能眠等現象。中醫認為，睡眠與氣血運行及陰陽平衡密切相關，睡眠屬「陰陽交替」的自然現象，夜晚入眠為「陽入於陰」，若情志不暢、氣血失衡、陰陽失調，則「陽不入陰」而難以安眠。臨床上常見證型包括「心脾兩虛」、「肝鬱化火」、「心腎不交」等，針對不同體質與失眠原因，中醫治療會採取「辨證論治」方式，搭配中藥、針灸、耳穴與生活調養，透過調整臟腑陰陽與氣血流暢，幫助患者恢復身心平衡。

中醫針藥並用 依體質與失眠原因對症下藥

在治療方面，陳品璇醫師說明，中醫以「針藥並用」為主軸。中藥方面，若屬思慮過度、心脾虛弱者，常用酸棗仁湯、歸脾湯以補益氣血、寧心安神；若屬肝鬱化火、煩躁易怒者，則可用丹梔逍遙散、龍膽瀉肝湯為主方以疏肝瀉熱；若為更年期或陰虛火旺者，則選天王補心丹、知柏地黃丸或黃連阿膠湯以滋陰降火、平衡身心。

針灸則能從經絡角度改善睡眠品質。研究指出，針灸可能透過增加夜間褪黑激素(melatonin)的產生來改善睡眠。常用穴位包括：神門、三陰交、安眠穴、百會、合谷、足三里、太衝等。