內臟被脂肪包圍了！少食1種食物幫你減少內臟脂肪堆積

內臟脂肪是藏在腹腔深處、圍繞著器官的脂肪，不似皮下脂肪般顯眼，但對健康的影響卻更大。不想內臟藏有過多脂肪便可實行以下5個建議：

多吃高纖食物：纖維是一種強效的抗脂工具，特別是水溶性纖維，能於腸道中形成膠狀物質，延緩食物的消化及養分的吸收，進而增強飽感。有研究指出，每天增加 10克的纖維攝取量，內臟脂肪可減少約3.7%。

減少糖的攝取量：過量的糖分攝取，尤其是含糖飲料，與內臟脂肪堆積有很大關係，原因是過多糖分會被肝臟轉化為脂肪，可導致脂肪肝及腹部肥胖。

管控壓力：壓力不但影響精神健康，同時也會讓內臟脂肪堆積，因為當人承受壓力時，身體會釋放皮質醇刺激食慾並偏向儲存脂肪於腹部。有研究顯示，瑜伽、冥想及深呼吸練習等放鬆技術，能有效降低皮質醇濃度，進而協助減少內臟脂肪。

睡眠質素：充足的睡眠對於整體健康十分重要。有研究發現，成年人每晚睡眠時間若少於5小時，可能會增加內臟脂肪。