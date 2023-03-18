全國愛肝日｜如何保護肝臟？晚上11時排毒？肝臟患病怎麼應對？

今日(3月18日)是「全國愛肝日」，今年主題為「主動檢測、擴大治療、消除乙肝危害」，從而增加市民大眾對肝臟疾病關注度。今日腸胃肝臟科專科醫生薛立威就與大家分享肝臟健康資訊，讓大家好好照顧這個重要的器官。
肝臟有哪些功能？
肝臟是人體其中一個重要的器官。肝臟猶如一座構造精密的大工廠，負責不同的工作去維持身體正常運作。例如，當我們進食時，肝臟會製造膽汁，經過膽管排出到十二指腸，幫助消化。同時亦為腸道吸收了的營養進行代謝、儲存和加工。過剩的葡萄糖會轉化成肝醣以作儲存，在飢餓時肝醣會轉化成葡萄糖，以應付身體之所需。
肝臟也會製造不同的蛋白質，例如：白蛋白、纖維蛋白等。白蛋白的功能是維持血漿膠體滲透壓，從而調節體內水分，一旦白蛋白過低，身體會出現水腫。白蛋白亦可在血液裡結合鈣、鋅、脂肪酸、酵素、荷爾蒙等分子，協助將他們運送到身體各部位。而纖維蛋白側是傷口凝血及愈合過程中不能缺少的重要一員。
肝臟的另一個很重要的功能就是分解毒素。以酒精(乙醇)為例，經胃部及小腸吸收後，會經過肝臟。肝臟酵素會把其分解為乙醛，之後再轉化成乙酸，最後分解為二氧化碳及水分排出體外。而八成以上的臨床藥物(如止痛藥)也是靠肝代謝分解，及後經過尿液或糞便排出體外。
肝臟可出現哪些疾病？
肝臟問題，可分為：
- 急性肝炎；
- 慢性肝炎；
- 肝臟衰竭；
- 肝硬化所引起的併發症。
以上問題可以由病毒性肝炎、酒精性脂肪肝或自我免疫系統問題所產生。
肝臟疾病可逆轉嗎？
急性肝炎，如果對症下藥和沒有引起致命性的肝衰竭，很多時候是可以逆轉。
慢性肝炎，如果你未去到末期肝硬化的情況，而引致肝炎的病因，亦得到適當醫治(乙型肝炎患者及時用抗病毒藥，或酒精性脂肪肝人士戒酒)，肝硬化或嚴重纖維化是可以逆轉，但要注意的是，逆轉並不是絕對的，程度亦會因為病因而有所不同。
香港最常見的肝病？大多發生在哪個年齡層？
香港最常出現的肝臟問題是慢性肝炎，大多發生在30多歲以上的中年男士。因為香港自從1988年開始，會對所有初生嬰兒接種乙型肝炎疫苗，母體傳染的機率大大降低。
肝臟出現問題會有甚麼病徵？面色是否會發黃？
如果是急性肝炎，一般病徵包括疲倦，食欲不振，嘔心嘔吐，有些病人上腹不適，如果情況嚴重，小便呈茶色，眼白變黃，面色也會發，主要是膽紅素上升的關係。
慢性肝炎，一般病徵都不太明顯，小部分病人會覺得食欲不振，容易疲倦。當病情惡化到肝硬化的階段。
就可能會有腹水所引起的肚脹，身體浮腫，身體容易有瘀傷，比較嚴重的會有食道出血或肝昏迷。
網上經常有分享，晚上11時是肝臟排毒時間，是真的嗎？肝臟會有休息時間嗎？
這個主要是中醫的觀點。從西醫的角度，肝臟24小時都會排毒，但我們亦都同意睡眠對肝臟健康的重要性。尤其是缺乏睡眠會對身體的荷爾蒙有影響，而荷爾蒙失調會影響肝臟健康。研究指出，缺乏睡眠對於酒精性及非酒精性脂肪肝尤其有影響。
在西醫的角度，大眾應如何保護肝臟？
大眾有很多方法保護肝臟，可以從預防，及早發現，積極治療等多方面著手。
預防：避免酗酒，接種乙型肝炎疫苗，避免服用不必要的藥物及成藥。避免感染病毒性高風險行為(不安全性行為。共用針筒等)。
及早發現：所有亞洲成年人都應該檢驗乙型肝炎，另外丙型肝炎高危人士要做丙型肝炎檢測。
積極治療：根據引起肝炎的病因，經諮詢醫生後作針對性治療。
有否個案可分享？
有一位五十多歲的病人診症後確診有乙型肝炎，不幸地，由於他同時有嚴重酗酒習慣及肥胖問題，兩者相互影響的情況下，確診時已有中度的肝硬化及早期肝癌。由於由母體感染的機會大，他的哥哥及弟弟被建議接受乙型肝炎檢查，報告亦顯示陽性，可幸病情比較輕微，肝臟亦沒有明顯的纖維化。雖然同樣是母體感染，但不同的生活習慣的病情有關鍵性的影響。此個案凸顯及早診斷(乙型肝炎測試)和良好生活習慣對病情的重要性。