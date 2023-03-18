全國愛肝日｜如何保護肝臟？晚上11時排毒？肝臟患病怎麼應對？

今日(3月18日)是「全國愛肝日」，今年主題為「主動檢測、擴大治療、消除乙肝危害」，從而增加市民大眾對肝臟疾病關注度。今日腸胃肝臟科專科醫生薛立威就與大家分享肝臟健康資訊，讓大家好好照顧這個重要的器官。

肝臟有哪些功能？

肝臟是人體其中一個重要的器官。肝臟猶如一座構造精密的大工廠，負責不同的工作去維持身體正常運作。例如，當我們進食時，肝臟會製造膽汁，經過膽管排出到十二指腸，幫助消化。同時亦為腸道吸收了的營養進行代謝、儲存和加工。過剩的葡萄糖會轉化成肝醣以作儲存，在飢餓時肝醣會轉化成葡萄糖，以應付身體之所需。

肝臟也會製造不同的蛋白質，例如：白蛋白、纖維蛋白等。白蛋白的功能是維持血漿膠體滲透壓，從而調節體內水分，一旦白蛋白過低，身體會出現水腫。白蛋白亦可在血液裡結合鈣、鋅、脂肪酸、酵素、荷爾蒙等分子，協助將他們運送到身體各部位。而纖維蛋白側是傷口凝血及愈合過程中不能缺少的重要一員。

肝臟的另一個很重要的功能就是分解毒素。以酒精(乙醇)為例，經胃部及小腸吸收後，會經過肝臟。肝臟酵素會把其分解為乙醛，之後再轉化成乙酸，最後分解為二氧化碳及水分排出體外。而八成以上的臨床藥物(如止痛藥)也是靠肝代謝分解，及後經過尿液或糞便排出體外。