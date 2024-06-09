全身找不到地方能打針！多發性硬化症口服藥解決治療困境

多發性硬化症患者因中樞神經受免疫細胞攻擊，每次發作都可能留下不可逆後遺症，病患必須長期用藥控制，避免反覆發作。1名50多歲患者發病10多年，仰賴傳統針劑型藥物控制病情，卻打到身體都幾乎沒有部位能下針，幸好改用口服用藥後，生活品質大幅改善，也沒有任何復發。

每次發作都可能在神經留下「疤痕」 最終有可能全身癱瘓 成大附醫神經科部主治醫生孫苑庭表示，多發性硬化症不是遺傳疾病，也不會傳染他人。因複雜的多重因素，患者免疫細胞異常攻擊中樞神經，每次發作神經髓鞘都會受損留下「疤痕」，初期症狀不明顯，但隨發作次數增加，神經傳導效率不斷下降，最終全身都可能有後遺症。 孫苑庭醫生說明，多發性硬化症發病部位很難預判，全身都可能有症狀。若小腦神經受傷，可能發生平衡感異常；視神經如果受損，會影響視力；假使脊椎神經受損，嚴重可能下肢或全身癱瘓。因此，阻止疾病發作相當重要。目前已有藥物能控制病情，降低疾病復發風險，讓神經傷害不再繼續擴大。

穩定病情長期用藥成關鍵 口服藥物便利性高更容易遵從醫囑 孫苑庭醫生指出，早期治療多發性硬化症，主要以針劑型藥物為主，病人須頻繁來往醫療院所，或在家自己打針。一位50多歲個案發病後，注射藥物10多年，都沒有復發紀錄，但因頻繁打針，需要不斷更換注射部位，全身已經找不到能夠下針的地方，因此改用口服藥物。換藥之後疾病控制效果仍然相當好，便利性也大幅提升。 孫苑庭醫生也說，口服藥物不但便利性提升，病人遵從性也跟著增加。如果病人害怕打針，口服藥能夠降低對用藥的排斥，假使病患要短期出國，也不用為了疾病帶著針筒，造成出入海關的麻煩。實驗與臨床證據，都已證實口服藥物效用良好，病人不會因為藥物劑型不同，而讓疾病復發風險上升。