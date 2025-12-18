八成人不了解阿茲海默症 或致延遲就醫

隨人口老化，認知障礙症患者人數有上升趨勢，估算2050年本港有逾27萬名患者，當中阿茲海默症是造成認知障礙的最常見原因，但常有診斷不足的問題，導致病情無法逆轉。養和醫療集團一項調查顯示，近八成人認為不了解此病是延遲就醫原因，亦有近四成人認為阿茲海默症只是自然老化，顯示港人對此病之教育嚴重不足，或加重長遠醫療負擔。

近九成擔心患病 養和於今年9月至10月期間以網上問卷訪問786人，當中有63%本身並無認知障礙症家族病史。結果顯示，87%受訪者擔心自己或家人患病，惟39.05%卻認為阿茲海默症是自然老化且無法預防；另外，有34.15%受訪者認為阿茲海默症無藥可醫。受訪者認為，導致延誤就醫的兩大成因為不了解此病(76.83%)及退化屬正常現象，毋須求醫(59.35%)。 記憶力及認知功能的確會隨年齡增長而有減退跡象，但認知障礙症並不是老化的自然及不可避之結果。養和腦神經內科中心主任李頌基醫生指出，約有七成以上認知障礙症為阿茲海默症，其病理是因大腦積聚過多異常的類澱粉蛋白及濤蛋白，當它結成斑塊，就會阻礙大腦神經系統運作，影響認知功能。

非正常老化 認知障礙並非正常老化過程，李頌基提醒，一旦察覺家人出現輕度認知功能障礙的症狀，就應該及早協助求醫，盡早找出可控制及逆轉的致病因素，以延緩阿茲海默症發展對大腦造成的損害。患者只須抽血就可量度血漿中的生物標記水平，初步確診後則可再安排雙追蹤劑正電子掃描，偵測類澱粉蛋白及濤蛋白，以制訂合適治療方案。

如血漿中的生物標記pTau 217超出特定水平就可能患上阿茲海默症。

及早治療延惡化 目前治療有藥物及非藥物方案，藥物以改善症狀為主，包括乙醯膽鹼酯酶抑制劑及美金剛胺，另外亦有提供教育及輔導、行為及心理症狀治療和調整生活以降低風險因素等。 疾病修正治療則由病理學著手，消除腦內類澱粉蛋白，防止腦細胞繼續受到破壞，治療有兩種藥物Lecanemab及剛完成註冊的Donanemab。養和腦神經內科中心主任蔡德康醫生解釋，修正治療需長期監察以防副作用，因此醫生會與病人詳細商討後才下決定。即使患者暫未採用新型治療，仍可使用傳統藥物，同時配合非藥物治療包括多感官治療、懷緬治療等改善病情。 照顧者應尋喘息機會 養和長者醫健中心主任梁萬福醫生坦言，臨床上視阿茲海默症為禁忌的情況並不罕見，導致患者在出現中晚期症狀才求診，相對早期介入，治療會更複雜；亦建議照顧者應定期尋找喘息的機會以減低心理負擔及壓力，當需要更多護理而難以應付時，便應考慮使用護理機構提供的服務。