六旬男腸癌多次復發轉移 「這2療法」助成功抗癌回復正常生活

醫生表示在定期追蹤、早期發現復發或轉移的跡象，盡早介入治療，仍有相當高的機會可克服癌症。

60歲張男在四年前因為感到肚子脹痛，甚至十幾天想解便卻解不出來，就醫發現是橫結腸惡性腫瘤第二期，積極接受手術及化療，病情穩定可正常生活。去年初覆診追蹤時，發現癌指數偏高，進一步接受檢查，確診小腸惡性腫瘤第二期，張先生接受手術切除腫瘤及化療，再次回歸正常生活。沒想到上個月的定期檢查，發現腹膜腫瘤轉移。面對一次次打擊，張先生選擇堅持不放棄，衛福部南投醫院外科醫療團隊為其進行腫瘤減積手術及腹腔溫熱化療，成功清除腹膜腫瘤，術後僅住院6天便可順利出院。

腹膜轉移不一定能手術 可嘗試腹腔溫熱化療合併腫瘤減積

主治醫生外科許家榮醫生表示，手術切除是主要的治療方式之一，而大腸癌腹膜轉移的病人不一定能接受手術，因為轉移的腫瘤可能廣泛、瀰漫性的分布在腹膜，並伴隨腸黏連、腹水等問題，併發症風險較高。

對於腹膜轉移的治療，醫生會視病人的身體情況，腹腔溫熱化療(HIPEC)合併腫瘤減積手術(CRS)有機會消滅腫瘤，降低復發的目標。許家榮醫生表示，會先將可見腫瘤切除，接著使用41至43℃的化療藥物注入腹腔內，透過高溫來抑制及破壞癌細胞，藉此清除在腹腔中但肉眼看不到的腫瘤。惟並非所有患者皆適用該治療，建議可與醫生進行討論，安排適合的療程。