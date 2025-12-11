冬天一到腰痠背痛更明顯？唔只天氣影響！簡易運動屋企都可以護脊椎

核心肌群就像脊椎的「天然護腰帶」，王竣平醫生也推薦民眾可用橋式、平板支撐、鳥狗式等簡單訓練幫助加強核心，不需要器材，也不佔空間。

近期明顯降溫，才終於感受到冬天的到來，但腰痠背痛也在這時開始上身，也讓不少人認為一定是天氣變冷惹禍。「冬天偷懶不動，脊椎會先抗議！」復健科王竣平醫生說明，造成痠痛的不只是氣候本身，天冷活動量下降也是罪魁禍首。運動不足使得核心肌群弱化、脊椎失去保護，對此王醫生也教大家在家就能做的核心肌群訓練和室內運動，每天多花5到10分鐘就能守護脊椎健康。

冬天痠痛別再只怪天氣！加強保暖也更願意起身動動

「低溫會讓肌肉僵硬，就像橡皮筋在冷掉時更容易拉斷。」王竣平醫生解釋，加上天氣寒冷時，人容易縮著身體不動，血液循環變差，痠痛感也因此更加明顯。這時做好適度保暖，能幫助減少肌肉僵硬，也能提升活動意願，讓人更願意起身走動，進而增加活動量。

王竣平醫生進一步說明，核心肌群就像脊椎的「天然護腰帶」，能分擔壓力、減少不適。他也推薦可用橋式、平板支撐、鳥狗式等簡單訓練幫助加強核心，不需要器材，也不佔空間，在家就能做；建議每天可花5至10分鐘鍛煉，一點點累積起來便是最好的脊椎保養。