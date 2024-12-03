冬天分手機率X2 難擺脫「季節性抑鬱症」負能量增加

冬天備感空虛寂寞冷！根據《CNN》引述FACEBOOK數據報道，冬天分手的機率竟然是其他季節的2倍！情侶專用通訊軟體Between的大數據統計也顯示，每年10月到12月是台灣情侶的「分手旺季」。諮商心理師石瀝新表示，冬季濕冷光照少，容易引發「季節性抑鬱症」，導致情侶容易起爭執甚至分手，建議可外出走走、培養雙方共同的興趣，有助於維繫感情。

疫情激化爭執 全球離婚暴增 不僅如此，近年新冠病毒肆虐，分手與情緒不穩的狀況更為嚴重。石瀝新說明，當疫情嚴重加上民眾不便出門，讓人增加密集相處的壓力，情緒也容易在壓力下變得不穩定。尤其夫妻長時間居家防疫，激化原本就有的婆媳問題、教養問題等，也讓本來可以被擺一邊的關係問題浮出水面。當一方碎念而另一方不耐煩，就容易導致感情不睦、夫妻失和。 據《BBC》報道，疫情爆發後，世界各地分居或申請離婚的人數急劇上升。美國一家大型法律合約諮詢網站統計，2021年離婚協議案的營業額增長34%；英國著名律師事務所司徒華慈(Stewarts)的諮詢量也增長了122%。 揀啱地點分手快樂 誠實面對才是最佳方法