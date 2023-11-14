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健康
2023-11-14 12:49:00

冬季抑鬱症狀｜冬天陰雨綿綿提唔起勁 6招自救方法擺脫!

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冬季抑鬱症狀｜冬天陰雨綿綿提唔起勁 6招自救方法擺脫!（am730）

冬季抑鬱症狀｜冬天陰雨綿綿提唔起勁 6招自救方法擺脫!（am730）

一年總在冬季特別感到抑鬱。沒有特別因素感到情緒落寞，沒有動力，做甚麼都提不起勁，早上懶洋洋不想起床、整個人好像電力瞬間減弱一半，只想懶在床上。中醫師吳宛容表示，日照時間縮短、氣溫低，自然界的動物原本就處於冬眠的狀態，為了應對寒冷環境與覓食的缺乏，會減少體力的消耗。在人類，除了活動力減弱之外，還可能引起情緒的變化。

冬季抑鬱是季節性情緒疾病

人們看到陽光就如同看到希望般雀躍，日照縮短，也容易影響心情。如果加上陰鬱濕冷的天氣，精神就更容易沮喪或低落。這是一種季節性情緒疾病(seasonal affective disorderSAD)，因為天氣變化而造成的情緒失調，常發生在白天愈來愈短，黑夜愈來愈長的秋季末和冬季，這與日光誘發褪黑色素(melatonin)分泌較少有關，許多人俗稱為「冬季憂鬱」(winter blues)

冬季抑鬱有哪些症狀？

冬季抑鬱｜冬季抑鬱有哪些症狀？（am730製圖）

冬季抑鬱｜冬季抑鬱有哪些症狀？（am730製圖）

6招自救改善冬季憂鬱

面對冬季憂鬱，有幾件事情可以改善

冬季抑鬱自救方法｜多洗熱水澡或泡溫泉。手腳溫暖會讓人較有精神、更有活力 冬季抑鬱自救方法｜運動 冬季抑鬱自救方法｜多到戶外曬太陽 冬季抑鬱自救方法｜日常飲食調整 冬季抑鬱自救方法｜多喝暖水，少吃冷飲寒食 冬季抑鬱自救方法｜充足睡眠，少熬夜

吳宛容中醫師分享，《黃帝內經》記載：「冬三月，此謂閉藏，水冰地坼，無擾乎陽，早臥晚起，必待日光。」意思是說，冬天人們早點睡覺，早晨等到太陽出來之後再出來活動，充足睡眠是冬季最重要的養生之道。

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運動

運動可以鼓舞陽氣，提振精神、增強體力，多巴胺(dopamine)的分泌會讓身體有愉悅感，如果時間不夠，也可以做一些簡單的伸展。

按證型用藥

中醫緩解冬季憂鬱會依照證型與症狀處置。陽虛、虛寒體質的人，陽氣不足，四肢不溫，夜晚多尿、臉色白、易疲累，治療會給予溫陽補氣。血虛體質，少氣懶言、頭暈眼花、倦怠乏力、心悸、失眠多夢、掉髮，血虛多伴隨氣虛，因此會給予補氣養血。肝氣鬱結，表現會有胸脅脹滿、胸悶嘆息，大便不暢，月經不調，治療會給予疏肝解鬱，理氣暢中。以上除了證型用藥之外也會佐以安神解鬱之劑。

改善冬季憂鬱的簡單茶飲

 

冬季抑鬱自救方法｜排憂解鬱茶 冬季抑鬱自救方法｜暖暖活力茶
打脈

自行判斷不但沒有達到調補的效果，還可能產生副作用，建議民眾身體不適還是尋求專業醫師幫忙較為妥當。

不建議自行辨證

要特別注意的是上述「陽虛」、「血虛」、「氣虛」「肝氣鬱結」都是證型的概略描述，而個人的體質往往非單一證候表現，不建議民眾自行辨證，買藥大補特補。吳宛容中醫師提到，曾有患者看了網路資料到中藥房自行抓藥來燉補，補到便祕、口臭、滿臉痘痘來求診，自行判斷不但沒有達到調補的效果，還可能產生副作用，建議民眾身體不適還是尋求專業醫師幫忙較為妥當。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。

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冬季憂鬱 情緒落寞 陰鬱濕冷 季節性情緒疾病
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