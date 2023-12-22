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健康
2023-12-22 09:55:00

冬至｜冬大過年點解？冬至習俗為甚麼要食湯圓？由來及宜忌一文睇清

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冬至｜冬大過年點解？冬至習俗為甚麼要食湯圓？由來及宜忌一文睇清（am730製圖）

冬至｜冬大過年點解？冬至習俗為甚麼要食湯圓？由來及宜忌一文睇清（am730製圖）

2023年12月22日是廿四節氣的冬至（英文︰winter solstice），習慣上要回家「做節」，但為何有「冬大過年」的說法？又一定要吃湯圓嗎？冬至養生有甚麼宜忌？現在就為大家一一說明。

冬至是哪一天？

冬至與夏至相反，是一年中白晝最短、黑夜最長的一天，冬至一般於西曆1221日或22日。過了冬至之後，白晝時間會漸漸變長，黑夜時間變短。這段時間是一年中最寒冷的，不過香港平均氣溫還有攝氏17度左右。

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冬大過年咩意思？

由於冬至是白晝時間到達最短並漸漸變長的轉捩點，所以陽氣亦逐漸回升，因此冬至就演變成迎接陽氣的日子，有一年之始的意思，因此有「冬至大如年」的說法，甚至是「冬大過年」。

冬至習俗 食湯圓的意義

湯圓是「做冬」不可缺乏的一個甜品，但為何要吃湯圓呢？因為它味道香甜，形狀渾圓，有團圓、完滿的意思，加上古人重視家族團圓，因此在冬至一家人吃湯圓，就有一家團圓、祈求圓滿的意義。原來，明朝已有冬至吃湯圓的習俗，並有「家家搗米做湯圓，知是明朝冬至天」的俗語。

湯圓

冬至有一家團圓吃湯圓的習俗。

冬至宜開始天灸

「三九天」是冬天最陰盛的一日，而冬至則為三九天的第一天，而這個時候開始天灸療法效果最佳，可以增強體魄、減少患病。對於肺系疾病、鼻敏感、哮喘、手腳冰冷等人士最為合適。

天灸

冬至是三九天的開始，宜開始做天灸，增強體魄。

冬至飲食最佳進補時機

所謂「冬至一陽生」、「三九補一冬」，冬至是進補最佳時令，常見食材有羊肉、牛肉等。羊肉性質溫熱、味甘，可溫中暖腎、益氣補血。另外，木耳、芝麻、黑豆、海參等亦有滋補作用，但小心過量會食滯。惟留意每個人的體質不同，進補前應先諮詢中醫師。

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羊腩煲

除了立冬，冬至也是冬天進補好時機，當中最常見是吃羊肉。

5大冬至禁忌

▼坊間亦有指冬至有五大禁忌，信不信由你▼

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