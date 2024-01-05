切除脾臟 小心避免感染

早前藝人周海媚不幸離世，其生前曾因為血小板過低，醫生建議切除脾臟。雖然脾臟頗為常聽見，但是它的功能為何？外科專科醫生張宗揚指，脾臟是免疫系統中的重要器官，只有在特定的疾病狀況下才會考慮切除。
「1、3、5、7、9、11」原來數單數可以幫助我們認識脾臟，張宗揚表示，「意思是脾臟的尺寸約1x3x5吋，重量約7安士，位於左上腹第9至11根肋骨間。」脾臟具有造血、儲血及免疫功能。在胎兒時期，脾臟負責造血，約5個月大時，造血功能便漸漸由骨髓取代。
維持血液平衡
至青春期及成年後，脾臟為免疫系統重要器官，裡面分布許多腔室，腔室內又分紅髓及白髓。紅髓充滿竇狀孔隙，用於過濾血液，健康的血球能夠順利通過，而老舊的紅血球被破壞，只留下鐵質等有用物質；白髓則布滿淋巴細胞，聚集了體內約四分一白血球，幫助對抗造成腦膜炎及肺炎等的特殊細菌。張宗揚續指，「脾臟還可以儲存和釋放紅血球，以應對身體的需求；同時調節血小板和白血球的數量，維持血液的平衡。」
切脾3大原因
雖然脾臟重要，但在特定的疾病狀況下，仍要考慮將之切除。張宗揚舉出以下例子：
1. 血小板低——當出血風險增加且持續存在時，切除脾臟被視為治療選擇之一。切除脾臟後可減少對血小板的清除作用，助增加血小板數量。而血小板低的原因有三：製造減少(骨髓造血功能異常、營養缺乏)、破壞過多(如紫斑症、紅斑狼瘡、類風濕性關節炎、藥物)及脾臟腫大。
2. 脾臟破裂——可以由脾腫大引起，又或左腹受到劇烈撞擊，例如車禍。若脾臟嚴重破裂危及生命，則必須進行脾臟切除術。
3. 腫瘤或癌症——可透過脾臟切除治療的癌症包括慢性淋巴細胞白血病、何杰金氏淋巴瘤、非何杰金氏淋巴瘤和毛細胞白血病。
感染機率增
脾臟切除後，絕大多數功能會由其他器官接管，患者仍可正常生活，張宗揚提醒，「但須特別注意，生病或受到嚴重感染的機率會提高，剛手術後的風險是最高的；且生病後的恢復力也較差。」故醫生通常會建議在術前或術後接種疫苗。
此外，在血液學期刊《Haematologica》發布的研究指，切除脾臟者受到病菌感染、血栓的機率提升，甚至可能增加罹癌風險，雖原因未明，但也凸顯接種疫苗、覆診監察的重要。
脾臟切除後猛暴性感染症
值得留意的還有「脾臟切除後猛暴性感染症」，終生風險為5%。開始時或只有輕微感染症狀，如發燒、頭痛、倦怠無力、肌肉痠痛、腹痛等，在24至48小時內可能惡化成致命性休克，若無適時處理，死亡率高達40%至70%。術前兩周，或緊急手術後，接種肺炎鏈球菌、嗜血桿菌疫苗和奈瑟氏腦膜球菌疫苗等有助減低風險。