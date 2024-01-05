切除脾臟 小心避免感染

早前藝人周海媚不幸離世，其生前曾因為血小板過低，醫生建議切除脾臟。雖然脾臟頗為常聽見，但是它的功能為何？外科專科醫生張宗揚指，脾臟是免疫系統中的重要器官，只有在特定的疾病狀況下才會考慮切除。 「1、3、5、7、9、11」原來數單數可以幫助我們認識脾臟，張宗揚表示，「意思是脾臟的尺寸約1x3x5吋，重量約7安士，位於左上腹第9至11根肋骨間。」脾臟具有造血、儲血及免疫功能。在胎兒時期，脾臟負責造血，約5個月大時，造血功能便漸漸由骨髓取代。

維持血液平衡 至青春期及成年後，脾臟為免疫系統重要器官，裡面分布許多腔室，腔室內又分紅髓及白髓。紅髓充滿竇狀孔隙，用於過濾血液，健康的血球能夠順利通過，而老舊的紅血球被破壞，只留下鐵質等有用物質；白髓則布滿淋巴細胞，聚集了體內約四分一白血球，幫助對抗造成腦膜炎及肺炎等的特殊細菌。張宗揚續指，「脾臟還可以儲存和釋放紅血球，以應對身體的需求；同時調節血小板和白血球的數量，維持血液的平衡。」 切脾3大原因 雖然脾臟重要，但在特定的疾病狀況下，仍要考慮將之切除。張宗揚舉出以下例子：

1. 血小板低——當出血風險增加且持續存在時，切除脾臟被視為治療選擇之一。切除脾臟後可減少對血小板的清除作用，助增加血小板數量。而血小板低的原因有三：製造減少(骨髓造血功能異常、營養缺乏)、破壞過多(如紫斑症、紅斑狼瘡、類風濕性關節炎、藥物)及脾臟腫大。

2. 脾臟破裂——可以由脾腫大引起，又或左腹受到劇烈撞擊，例如車禍。若脾臟嚴重破裂危及生命，則必須進行脾臟切除術。

3. 腫瘤或癌症——可透過脾臟切除治療的癌症包括慢性淋巴細胞白血病、何杰金氏淋巴瘤、非何杰金氏淋巴瘤和毛細胞白血病。