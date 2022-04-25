利用新科技 減院舍感染風險

本港在第5波疫情中，有約九千人死亡，當中包括不少癌症患者。研究指出，癌症患者如染疫，其死亡風險比一般人高。香港防癌會在這段時間仍可嚴控院舍疫情，在續收新症與維持恩恤探訪之下，亦只有11人(5.5%)不幸染疫。為應對未來可能出現的第6波，將會利用科技減少護士與院友直接接觸，進一步降低感染風險。

遙距檢查血壓

在第5波疫情中，香港防癌會所有前線和後勤人員每日均作快速檢測、使用特定更衣室，亦將部分房間改裝為休息間讓員工暫住，減少社區感染帶入院舍。此外，院舍內每房間均有獨立冷氣系統，2月起亦設醫療級空氣淨化機，配合機械人噴霧和紫外線消毒燈，確保院舍環境潔淨。

為預備迎接第6波，除了儲備足夠的疫物資外，透過設立中央監察平台，護士可以遙距檢查院友的血氧量、血壓及心臟情況，減少進出病房，進一步減低感染風險。