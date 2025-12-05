刷牙常流血中風風險增2倍！恐致心臟病 醫生教4招護齒保命

刷牙流血其實不是小事，牙齒問題也與腦中風問題有關？有醫生指出，有研究發現，如果刷牙常流血，有可能是患上牙周病，而其中風風險會增加2倍。另外，有1情況的牙齒狀況，更可能會令中風的風險增86% 。醫生拆解牙齒與大腦之間的關係，並指出有4大方法有助保護牙齒同時，亦可以保護大腦。
刷牙常流血中風風險增2倍！
腦神經科醫生鄭淳予在其facebook專頁上分享指，根據2025年10月，南卡羅來納大學的神經學教授Souvik Sen博士發表在美國神經醫學會官方期刊《Neurology：Open Access》的一份重要研究，關係口腔健康與中風及腦白質病變有著緊密的連結，而這項基於近6,000名參與者，並追蹤21年的研究顯示，同時患有牙周病和蛀牙的人，與口腔健康者相比有以下風險：
1. 中風風險倍增
- 缺血性中風風險增加86%。
- 血栓性中風風險為2.27倍。
- 心源性栓塞性中風風險為2.58倍。
2. 心臟疾病風險升高
- 未來發生重大心血管事件，包括缺血性中風、心肌梗塞的風險高出約36%。
另外，研究亦發現，牙周病患者的「腦白質損傷」達到最嚴重等級的風險顯著增加56%，亦曾有研究表門嚴重「腦白質損傷」與腦退化風險有關。
為甚麼牙齒會傷害大腦？
鄭醫生指出，雖然這項研究雖然是觀察性研究，無法直接證明因果關係，但提出了兩大推論：
- 慢性發炎的全身擴散：牙周病和蛀牙釋放的發炎因子會進入血液循環，促進血管硬化，導致中風和心臟病。
- 細菌的遠端轉移：牙齦流血或蛀牙時，口腔細菌會進入血液，附著在心臟或血管上，形成感染性斑塊，增加血栓風險。
4個口齒行動 保護大腦
鄭醫生提，有4個護牙方法可以有助保護大腦：
1. 養成良好口腔清潔習慣
- 每天至少刷牙兩次，使用含氟牙膏，每次至少兩分鐘。
- 使用牙線或牙間刷每天至少一次，清潔牙縫，避免牙菌斑和牙結石積聚。
2. 定期牙科檢查
- 不要等到牙痛才去看牙醫。定期檢查和洗牙能有效降低牙周病的風險。
- 研究指出，規律看牙可以令患牙周病和蛀牙的機率大幅降低81%。
3. 早期辨識牙齒問題
若出現有牙齦疾病或蛀牙跡象，應及早尋求治療，以阻止慢性發炎和感染的持續。症狀包括：
- 刷牙或使用牙線時牙齦容易流血。
- 牙齦紅腫、壓痛或萎縮。
- 持續性的口臭或口腔異味。
- 牙齒對冷熱敏感。
- 牙齒鬆動或牙縫變大。
4 注意飲食和戒煙限酒
- 嚴格管理高血壓、糖尿病和高血脂，並減少糖分和精製澱粉的攝取，以促進牙周和心血管健康。