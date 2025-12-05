刷牙常流血中風風險增2倍！恐致心臟病 醫生教4招護齒保命

刷牙流血其實不是小事，牙齒問題也與腦中風問題有關？有醫生指出，有研究發現，如果刷牙常流血，有可能是患上牙周病，而其中風風險會增加2倍。另外，有1情況的牙齒狀況，更可能會令中風的風險增86% 。醫生拆解牙齒與大腦之間的關係，並指出有4大方法有助保護牙齒同時，亦可以保護大腦。

刷牙常流血中風風險增2倍！

腦神經科醫生鄭淳予在其facebook專頁上分享指，根據2025年10月，南卡羅來納大學的神經學教授Souvik Sen博士發表在美國神經醫學會官方期刊《Neurology：Open Access》的一份重要研究，關係口腔健康與中風及腦白質病變有著緊密的連結，而這項基於近6,000名參與者，並追蹤21年的研究顯示，同時患有牙周病和蛀牙的人，與口腔健康者相比有以下風險：

1. 中風風險倍增

缺血性中風風險增加86%。

血栓性中風風險為2.27倍。

心源性栓塞性中風風險為2.58倍。

2. 心臟疾病風險升高

未來發生重大心血管事件，包括缺血性中風、心肌梗塞的風險高出約36%。

另外，研究亦發現，牙周病患者的「腦白質損傷」達到最嚴重等級的風險顯著增加56%，亦曾有研究表門嚴重「腦白質損傷」與腦退化風險有關。