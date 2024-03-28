前列腺增生添併發症風險 勿諱疾忌醫

男士年紀漸長後可能會出現良性前列腺增生，屬正常生理現象，但前列腺增大後會阻塞尿道，導致排尿困難。泌尿外科專科醫生林耀宗指，不少患者諱疾忌醫，至病情嚴重才就醫，提醒如果未有及時治療，可能會增加併發症的風險，例如急性尿潴留及血尿等。

受男性荷爾蒙影響 前列腺屬男性生殖系統一部分，其分泌液使精液變稀，協助精子正常運作。當前列腺細胞長期受到男性荷爾蒙影響，細胞數量就會增加，亦即前列腺增生。林耀宗指，這屬於良性情況，但數量增加也同時增大前列腺的體積，形成前列腺肥大，就有機會壓住尿道，令小便困難。排尿症狀多數在40歲後出現，症狀包括難以忍尿、尿流弱、未能排清小便、排尿終段滴尿等。如果情況嚴重，膀胱會無法排尿導致下腹腫脹和疼痛，另外如家族有前列腺肥大的病史也會較早出現下尿道症狀。

不處理可致併發症 如有前列腺肥大而未處理，除了會出現下尿道症狀外，也有機會導致性功能障礙及併發症。「不少男士對於小便出現問題一事難以啟齒，很多時候就算排尿情況很差也不會求醫，直到家人發現他們的如廁時間過長、座廁旁大量尿液或小便有血等，才被迫求診，不但嚴重影響病人的生活，也影響他們與家人的關係。另外，病情持續則可能出現併發症，例如膀胱結石、泌尿道感染及尿失禁，嚴重時有機會因無法排尿而導致膀胱尿液逆流回腎臟，損害腎功能。」