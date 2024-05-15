前列腺癌手術無效「癌指數狂飆」！「磁力共振－超聲波融合導航前列腺活組織檢查」提升確診率

70歲的陳爺爺因前列腺肥大、排尿困難而在他院確診為前列腺癌，五年來前後經歷兩次傳統手術治療，可症狀卻沒有改善，抽血檢查也發現前列腺癌指數持續上升，遂來到台北慈濟醫院泌尿科門診尋求協助。經「磁力共振－超聲波融合導航前列腺活組織檢查」檢查，最後病理報告顯示為前列腺癌二期。
前列腺癌早期症狀不明顯 55歲以後發生率上升
泌尿科蔡曜州主任說明，前列腺癌早期症狀通常不明顯，且可能與良性前列腺肥大相似，包括膀胱無法排空、尿急、排尿不順、尿流變細、滴尿、夜尿血尿及尿失禁等，到了末期更可能會因癌細胞轉移至骨頭，破壞骨骼蝕骨細胞與造骨細胞間的平衡，進而導致死亡。
前列腺癌的好發年紀較晚，45歲以前的個案相當罕見，但55歲以後發生率大幅上升，個案多集中在60歲以上男性，因此年齡增長是前列腺癌相當重要的高危因素之一，另外具有家族史者罹癌機率也較沒病史者高出近十倍。
不同年齡層 前列腺癌指標數值有所不同
臨床上遇見疑似前列腺癌病人時，醫生會透過前列腺特異抗原指標(PSA)以及肛門指診進行初步診斷。一般而言，前列腺特異抗原正常值小於4ng/ml，若是指數介於4ng/ml至10ng/ml，罹癌機會將上升至25%，大於10ng/ml時則高達60%。
蔡曜州主任提到，根據台灣國家衛生研究院前列腺癌共識指出，不同年齡層的指標數值有所不同，50至55歲正常參考值為3.5ng/ml；60至69歲為4.5ng/ml；70歲以上則以6.5ng/ml為標準，再由醫生配合肛門指診判斷是否需要進一步抽組織。
融合前列腺活檢 精準判斷腫瘤位置
過去取得前列腺組織的方式大多為經直腸超聲波前列腺活組織檢查，即經由超聲波的導引，將超聲波探頭經肛門到接近前列腺後方，用探針穿刺前列腺組織。但由於此種切片方式為隨機取樣，因此不見得能夠切到病灶，且容易出現血尿、敗血症等情形，因此磁力共振－超聲波融合導航前列腺活組織檢查成為一種新選擇。
當病人接受磁力共振造影後，醫生能夠利用3D影像融合技術將磁力共振造影顯示的病灶與超聲波重疊，執行精準抽取活組織，準確率高達六至七成，更能有效降低偽陰性率。
高風險族群 應定期檢查及早揪出病灶
蔡曜州主任建議，有家族史之40歲以上者，以及無家族史之50歲以上者，應每年接受前列腺特異抗原指標檢查，再根據指標初始值，安排個人化追蹤，達到早期診斷、早期治療的目標。
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