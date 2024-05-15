前列腺癌手術無效「癌指數狂飆」！「磁力共振－超聲波融合導航前列腺活組織檢查」提升確診率

年齡增長是前列腺癌相當重要的高危因素之一，另外具有家族史者罹癌機率也較沒病史者高出近十倍。

70歲的陳爺爺因前列腺肥大、排尿困難而在他院確診為前列腺癌，五年來前後經歷兩次傳統手術治療，可症狀卻沒有改善，抽血檢查也發現前列腺癌指數持續上升，遂來到台北慈濟醫院泌尿科門診尋求協助。經「磁力共振－超聲波融合導航前列腺活組織檢查」檢查，最後病理報告顯示為前列腺癌二期。

前列腺癌早期症狀不明顯 55 歲以後發生率上升

泌尿科蔡曜州主任說明，前列腺癌早期症狀通常不明顯，且可能與良性前列腺肥大相似，包括膀胱無法排空、尿急、排尿不順、尿流變細、滴尿、夜尿血尿及尿失禁等，到了末期更可能會因癌細胞轉移至骨頭，破壞骨骼蝕骨細胞與造骨細胞間的平衡，進而導致死亡。

前列腺癌的好發年紀較晚，45歲以前的個案相當罕見，但55歲以後發生率大幅上升，個案多集中在60歲以上男性，因此年齡增長是前列腺癌相當重要的高危因素之一，另外具有家族史者罹癌機率也較沒病史者高出近十倍。