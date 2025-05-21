前列腺癌第4期五年存活率僅45% 骨痛已達晚期！醫生推介3類防癌食物

近日前美國總統拜登(Joe Biden)發表聲明，表示患上前列腺癌並已屬於第四期，引起大眾對前列腺癌的關注。前列腺癌屬本港男性常見癌症的第三位。早期沒有明顯臨床症狀，患者發現時已屆前列腺癌的中晚期，第一至三期的5年相對存活率仍相當高，約多於97%，不過第四期則下降至45%。有醫生指出，很多人會把良性前列腺肥大症的症狀與前列腺癌的早期症狀混淆，導致延遲求醫，而夜尿問題亦是兩者其同症狀之一。所以，他推介3類食物，有助保護前列腺，並有預防癌症的功效。
香港三成人初診已晚期！
泌尿外科醫生曲元正在其facebook專頁上分享指，美國總統患前列腺癌引起對這種男性常見癌症的關注，他亦發現美國初次確診為第四期的比例不到10%，然而，台灣高達30%的患者在初診時已是第四期。
根據癌症資料網資料，本港前列腺癌是第四期確診的比例較高，約有33%在確診時已是第四期，即個案在確診時已出現遠端轉移。
骨痛已達前列腺癌晚期！
曲醫生指出，前列腺癌被忽略的原因，其實是由於早期通常沒有明顯症狀，或者症狀易與良性前列腺肥大混淆，其早期與晚期症狀如下：
早期症狀：
- 頻尿、夜尿
- 排尿困難、尿流變弱
- 排尿後感覺未排乾淨
晚期症狀：
- 骨頭疼痛
- 血尿
- 體重減輕
前列腺癌3大檢查方法
曲醫生指，若患者能在早期發現問題，前列腺癌的治癒率可達90%以上。常用的檢查方式包括：
- PSA(前列腺特異抗原)血液檢測：簡單快速，能及早發現異常。
- 肛門指診(DRE)：醫生觸診前列腺以檢查硬塊或不規則。
- 影像檢查或活組織檢查：進一步確認診斷。
3類人最高危
曲醫生建議，如果是以下人士，更應每年檢查PSA
- 50歲以上男性
- 有前列腺癌家族史者(45歲開始提早檢查)
- 有長期排尿困擾者
醫生推介3類防癌食物
如果想預防前列腺癌，曲醫生有以下3大建議：
- 定期健檢：每年檢查PSA，簡單一針即可早期發現。
- 健康飲食：多攝取番茄、十字花科蔬菜(如椰菜花、西蘭花)、深海魚類等。
- 保持運動習慣：規律運動能降低罹癌風險並提升免疫力。
曲醫生提醒，千萬不要等到出現症狀才就醫，前列腺癌並不可怕，忽視早期檢查的機會才可怕。並提醒自己，也提醒身邊的男性親友，重視前列腺健康，從每年一次的PSA檢測做起，守護健康的每一天。