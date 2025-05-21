前列腺癌第4期五年存活率僅45% 骨痛已達晚期！醫生推介3類防癌食物

近日前美國總統拜登(Joe Biden)發表聲明，表示患上前列腺癌並已屬於第四期，引起大眾對前列腺癌的關注。前列腺癌屬本港男性常見癌症的第三位。早期沒有明顯臨床症狀，患者發現時已屆前列腺癌的中晚期，第一至三期的5年相對存活率仍相當高，約多於97%，不過第四期則下降至45%。有醫生指出，很多人會把良性前列腺肥大症的症狀與前列腺癌的早期症狀混淆，導致延遲求醫，而夜尿問題亦是兩者其同症狀之一。所以，他推介3類食物，有助保護前列腺，並有預防癌症的功效。

香港三成人初診已晚期！

泌尿外科醫生曲元正在其facebook專頁上分享指，美國總統患前列腺癌引起對這種男性常見癌症的關注，他亦發現美國初次確診為第四期的比例不到10%，然而，台灣高達30%的患者在初診時已是第四期。

根據癌症資料網資料，本港前列腺癌是第四期確診的比例較高，約有33%在確診時已是第四期，即個案在確診時已出現遠端轉移。

骨痛已達前列腺癌晚期！

曲醫生指出，前列腺癌被忽略的原因，其實是由於早期通常沒有明顯症狀，或者症狀易與良性前列腺肥大混淆，其早期與晚期症狀如下：

早期症狀：

頻尿、夜尿

排尿困難、尿流變弱

排尿後感覺未排乾淨

晚期症狀：

骨頭疼痛

血尿

體重減輕

前列腺癌3大檢查方法

曲醫生指，若患者能在早期發現問題，前列腺癌的治癒率可達90%以上。常用的檢查方式包括：