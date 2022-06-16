前列腺肥大｜從飲食著手預防男士健康問題

父親節將至，除了用禮物及美食慰勞爸爸，亦要多注意他們的身體健康。有營養師指出，男士常見的毛病包括前列腺肥大及痛風，要預防有關問題，可以從日常飲食著手。

Nutrilicious創辦人兼首席營養師Michelle Lau表示，「前列腺肥大一般發病年齡為40歲以上，其發病率會隨年齡遞增；而痛風近年有年輕化的趨勢，20至30歲的男士都可能會出現有關問題。」