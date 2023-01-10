前列腺肥大｜水蒸氣治前列腺增生 無損性功能

俗稱「前列腺肥大」的良性前列腺增生，困擾無數中、老年男士，患者除有排尿困難之苦，更可能導致睾丸炎、腎衰竭等併發症。本港近年引入「水蒸氣」新治療，透過熱力清除過度增生的細胞，研究發現近九成半康復者毋須再接受手術，也可即日出院，且免卻傳統手術造成的性功能後遺症。

前列腺體積相當於一顆核桃，位於膀胱之下，包圍著尿道，主要分泌精液以運送精子。男士自中年以後，因荷爾蒙轉變，前列腺組織會持續增生。醫管局資料及國際文獻顯示，在50至60歲男士中，約五成人有前列腺肥大；至80歲後，幾乎九成男士都受影響。

猶如隧道塞車

浸會醫院泌尿外科顧問醫生趙宜解釋，當前列腺會脹大，尿道會被擠壓，「像隧道塞車，開始時小便困難、尿流細弱、排尿不清、滴尿等，也有忍尿病徵，容易急尿。」據她臨床觀察，約兩成患者求診時已有併發症，包括血尿、尿道炎、前列腺炎、睾丸發炎，甚至尿瀦留，即完全排不出尿，而慢性尿液瀦留更會造成腎衰竭。

電刀或傷及膀胱括約肌

目前，醫生會透過尿液和血液化驗、肛門指探、X光檢查、尿速測試及國際前列腺症狀評分問卷(IPSS)，評估病情嚴重性及對生活之影響，並因應前列腺的大小、患者身體狀況與病史，建議合適治療。

除用藥改善排尿困難，若病情嚴重則需手術治療。傳統手術包括透過微創將內窺鏡放入尿道，以電刀刮走增生的前列腺組織，但患者須全身或半身麻醉，術後也有出血或發炎風險，要住院兩至三日。趙宜續稱，該手術或傷及膀胱括約肌，七、八成病人出現永久性逆行射精，即精液無法射出、倒流至膀胱；1%患者會有遺尿，而約5%至10%更有勃起功能障礙。