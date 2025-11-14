前庭神經炎 天旋地轉數小時

提起頭暈，第一時間或想起耳水不平衡、貧血、血糖低等問題，但如果一至兩周內曾有上呼吸道感染，而且劇烈眩暈持續數小時至數天，就有可能是前庭神經炎。雖然多數患者會在1至3個月內康復，但如無積極做好復康，也有可能引致慢性頭暈，出行或感焦慮和恐懼跌倒。 耳鼻喉科專科醫生梁藹心表示，前庭神經(Vesibular nerve)是第八對腦神經的一部分，由內耳的半規管、橢圓囊與球囊，穿過內聽道進入腦幹，「它會將內耳的角加速度、線性加速度和頭部位置變化訊號傳到腦幹與小腦，於是我們便可建立空間方向感繼而控制身體姿勢及穩定眼球。」

頭暈但不影響聽力 雖然前庭神經與內耳有關，不過患上前庭神經炎並不會影響聽力及出現耳鳴等問題；而由於前庭神經主責方向空間感，前庭神經炎會引致患者劇烈眩暈，周圍環境會不斷旋轉，而且可持續幾小時至幾天。梁藹心續指，「患者站立或轉身時容易失平衡，甚至出現噁心嘔吐等現象；患者亦會有眼震現象，患側眼珠會水平快速向健側跳動。」 或與感染有關 醫學界並未證實前庭神經炎的成因，但相信主因是病毒性感染，梁藹心解釋，「類似帶狀疱疹影響神經的機制，上呼吸道感染後一至兩周內，潛藏的感冒或流感等病毒重新活化並影響前庭神經。此外，少數個案相信與自體免疫、缺血性病變、細菌感染或全身性疾病如糖尿病、血管炎等有關。」因此，曾出現上呼吸道症狀、免疫功能低下、壓力大、睡眠不足，以及有前庭功能異常病史的人士會有較高患病風險。

大部分患者一周康復 醫生會為患者作頭脈衝測試及Romberg測試，觀察眼球動態及步態，但如懷疑中風，亦會做磁力共振等影像檢查。梁藹心表示，「治療方面，起初會使用1至3天的止暈止嘔藥，由於康復需要腦幹和小腦的前庭代償機制重新適應平衡狀態，不建議使用藥物過長時間。」大部分患者一星期左右都會康復，但長者、平時少運動、平衡力較差人士，或需要更長時間才康復，此時可以前庭復康運動(VRT)介入，包括視覺穩定練習、姿勢控制與動態平衡訓練，以促進中樞代償，加速康復。 復發風險低 如果積極復康治療，2至7日可緩解眩暈，1至3周改善行走不穩，4至8周可完全恢復平衡。如無復康治療介入，康復期有可能延長至2至3個月或以上，甚至出現慢性頭暈、動作誘發性平衡失調等問題，或發展為慢性前庭功能障礙，令生活質素大受影響。 幸而此症甚少復發，維持良好生活習慣，充足睡眠、避免過勞與壓力，多做太極或瑜伽等可訓練平衡的運動都有助預防前庭神經炎。梁藹心提醒，雖然前庭神經炎屬簡單問題並可痊癒，但出現症狀亦要及早求醫，因為需要排除徵狀相似的嚴重疾病如中風等，以免耽誤治療。