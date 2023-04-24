割包皮｜手術僅需20分鐘 一文看清手術種類及費用參考

割包皮有何好處及後遺症？什麼情況下才需要進行割包皮手術？手術前後有咩需要注意？Bowtie 團隊為你一一拆解！

割包皮有何好處及後遺症？

割包皮手術的好處包括︰

割包皮的原因眾多，對於不少猶太和伊斯蘭家庭以及非洲某些土著部落來說，割禮（割包皮）是一種 宗教文化儀式 。而包皮環切術也可能基於 家庭傳統 、 個人衛生 或 預防保健 等原因。當包皮太緊，導致無法在龜頭上縮回，醫生或會因為醫療需要而建議進行手術。

割包皮手術的醫學名稱是 包皮環切術（英文︰ Circumcision），可分為3大種類，主要分野在於工具及技術，包括Gomco、Mogen包皮環切術鉗及Plastibell環套術。

割包皮手術前需要準備什麼？

嬰兒的割包皮程序一般會在出生後，住院期間進行，BB可穿着尿片及手術衣直接放在手術台上。如果進行割包皮手術前需要全身麻醉，醫療人員會要求患者在手術前6小時禁止飲食並排清小便，亦需要跟從醫生指示服用或暫停服用某些藥物。

割包皮手術程序

割包皮環切術是一項十分簡單的手術，整個過程需時約20分鐘，一般可於即日出院。手術只有兩個步驟︰外科醫生會將多餘的包皮從陰莖分離，然後利用手術刀移除包皮。

醫護人員亦會在手術後立即在陰莖上塗抹藥膏並用紗布包裹。