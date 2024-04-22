動作不靈活可能關個腦事！ 咁樣做延緩認知功能退化

社會迅速高齡化，在公共場合常見動作不靈活的長者，其實有很多動作障礙的原因出在「腦部退化」，最常見的就是柏金遜症。因此護腦是非常重要的健康課題，防止腦部老化是預防柏金遜症的第一步，而柏金遜症病友若能勤於鍛鍊頭腦認知功能，對肢體動作的改善也有幫助。
訓練減緩退化 提升肢體協調
柏金遜症是一種慢性漸進式神經退化疾病，最明顯的症狀是動作障礙。由於問題的根源在腦部，因此患者除了肢體症狀，隨著病程也可能出現認知功能退化的問題。認知功能障礙會影響病友的日常生活、學習與工作表現。
因此，柏金遜症病友的抗病策略除了規則服藥及養成運動習慣，也不能忽略「顧腦、健腦」。有越來越多研究證實，認知功能下降可能連帶造成行走訓練成效下降，因此透過訓練來延緩認知功能退化，才能讓運動訓練及行走策略的學習更有效率、執行更徹底、效果更好。
健腦遊戲 趣味中鍛鍊腦力
臺大柏金遜症中心黃正雅物理治療師與「台灣健康運動生理協會」訓練團隊聯手，以趣味接力的「健腦遊戲」來鍛鍊腦部認知功能。遊戲運用多元形式來訓練判斷力與抽象思考能力，再以肢體回應，能同時練習大動作並考驗反應速度。
遊戲也結合靜態繪圖，引導自我覺察並繪出心中所想，練習精細動作與抽象表達；也有一些小遊戲能訓練敏捷度、反應速度與協調能力，同時練肢體伸展動作。日後繼續練習，持之以恆便能收延緩退化之效。
接受自己結病友 人生就更樂活
不少病友一旦得知柏金遜症是無法完全治愈的疾病，便對治療失去期望，終日鬱鬱寡歡，心情低落。引導病友嘗試「自我覺察」是近年來頗受醫界重視的「正念減壓」之核心基礎，透過感受自己、了解自己並接受自己，來達到內在穩定與減壓；能夠幫助病友提升自信，勇敢走出疾病的陰霾。
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