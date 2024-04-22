動作不靈活可能關個腦事！ 咁樣做延緩認知功能退化

防止腦部老化是預防柏金遜症的第一步，而柏金遜;病友若能勤於鍛鍊頭腦認知功能，對肢體動作的改善也有幫助。

社會迅速高齡化，在公共場合常見動作不靈活的長者，其實有很多動作障礙的原因出在「腦部退化」，最常見的就是柏金遜症。因此護腦是非常重要的健康課題，防止腦部老化是預防柏金遜症的第一步，而柏金遜症病友若能勤於鍛鍊頭腦認知功能，對肢體動作的改善也有幫助。

訓練減緩退化 提升肢體協調

柏金遜症是一種慢性漸進式神經退化疾病，最明顯的症狀是動作障礙。由於問題的根源在腦部，因此患者除了肢體症狀，隨著病程也可能出現認知功能退化的問題。認知功能障礙會影響病友的日常生活、學習與工作表現。

因此，柏金遜症病友的抗病策略除了規則服藥及養成運動習慣，也不能忽略「顧腦、健腦」。有越來越多研究證實，認知功能下降可能連帶造成行走訓練成效下降，因此透過訓練來延緩認知功能退化，才能讓運動訓練及行走策略的學習更有效率、執行更徹底、效果更好。