勿放棄！頑治性抑鬱症有得醫

約有三成患者會出現頑治性抑鬱症的情況，成因包括遺傳因素、身體上有其他共病例如甲狀腺或自身免疫系統問題，導致身體多處出現炎症；亦可能因生活環境中長期承受多重壓力、工作長時間無法放鬆、患者缺乏身邊的支持；心理層面上，出現頑治性的患者一般自信心偏低，可能源自兒時的創傷性經歷，令他們的抗壓能力減低。

頑治性抑鬱症可被理解為一個抑鬱症的階段，反映病人在嘗試不同藥物，持續一段長時間後，症狀依然存在。汪嘉佑表示，「臨床上的定義是，病人已嘗試至少一至兩種藥物，並已服食至一定劑量，並經過4至6周的時間，而療效仍未顯著，就可稱為頑治性抑鬱症」。

歌手李玟因抑鬱症而輕生，令大眾更關注情緒健康問題。根據醫院管理局數據顯示，在2022至23年度合共有6.6萬人確診抑鬱症並在公立醫院接受治療，精神科專科醫生汪嘉佑指，患者如經長期治療及轉換藥物後仍未有療效，就可稱為頑治性抑鬱症。

或出現危險情況

頑治性抑鬱症的典型表現包括長期心情低落、對壓力的敏感度較高，部分病人如長時間處於抑鬱症狀未有處理，可能會出現危險情況，例如出現自殺念頭，甚至嘗試自殺，他們復發的風險亦會較高。

汪嘉佑續指，患者功能性亦會較差，即工作、家庭及社交等方面，「而家人亦可能較著緊患者情況，例如可否維持工作收入、能否擔任家長角色，社交的動力及興趣等，患者因此而增加壓力。」

噴鼻式藥物起效快

現時治療抑鬱症主要透過調節腦內的神經化學傳遞物質，分別為血清素系統、去甲腎上腺素系統及多巴胺系統，透過改變3個系統的化學物質，減少徵狀。而新型藥物則有噴鼻式為主的谷氨酸類藥物，改變腦內化學物質系統，增加神經及神經細胞之間連繫，從而減少症狀及復發風險，起效比傳統藥物快，亦可在短時間內緩和自殺念頭。另一種非藥物治療為腦磁激治療(rTMS)，副作用較低，亦不會有太大的痛楚，有效幫助病人離開頑治性抑鬱的狀態。

多聆聽少說話

面對頑治性抑鬱症，患者的家人朋友應多聆聽，汪嘉佑認為，「聆聽是最簡單或最直接做到的事。很多時候我們聆聽時的反應是給予意見，但患者反而會覺得自己的感受無人理解；另外聆聽的同時要察覺那些屬於有風險的行為，如患者出現強勁的自殺念頭、胃口變差，或身體多處出現不適，就應盡快帶他們求醫。」

患者亦應盡量保持活躍的生活，例如訂立適當的日程，多做會令自己開心的事，並維持飲食及作息規律。如果可以，建議保持一定社交接觸，知道身邊發生的事，才容易感覺到親人朋友的支持。