包巾別裹得太緊，小心寶寶「髖關節發育不良」

「你看看你怎麼弄的，寶寶都快踢掉衣物了。」婆婆一看到躺在床上的愛孫活動自如，忍不住念了媳婦：「包巾就是要裹好，否則寶寶著涼了怎麼辦？」 媳婦回答：「寶寶活動力好，是好事啊。媽妳不知道如果襁褓包的太緊，讓會增加髖關節發育不良的機率，以後可是走路一拐一拐，更麻煩呢！」 發展性髖關節發育不良 發展性髖關節發育不良（Developmental Dysplasia of the Hip）常在剛出生時就出現症狀，不過也可能在出生的一年內出現症狀。發展性髖關節發育不良會讓髖關節不穩定，在嬰兒時期髖關節難以外展，學步時期步態不穩，到青少年時期容易髖部疼痛，後來很早就罹患了髖關節退化性關節炎。

髖關節像是棒球手套捕捉棒球的結構，球的部分是指股骨(大腿骨)的末端圓球樣的構造，而手套則是骨盆構造的一部分，我們稱為骨盆髖臼(acetabulum)。髖關節的狀態是否良好，就是要看骨盆髖臼和股骨之間的關係。如果幼時髖關節處發育不良，手套就容易漏接了球，導致髖關節脫臼或髖關節退化性關節炎。 發展性髖關節發育不良的原因 究竟哪些原因會造成髖關節發育不良呢？主要與基因遺傳和胎兒時在子宮內的環境。 有髖關節發育不良家族史，又是女寶寶的話，比較容易患有髖關節發育不良。據統計，女寶寶髖關節發育不良的機會是男寶寶的四倍，可能是在發育過程受荷爾蒙影響時，韌帶組織強度會有所不同而導致。 假使媽媽懷孕到第三孕期時，胎兒臀部在下(臀位)，沒有轉成頭在下的話，對寶寶髖關節的發育影響很大，比較容易髖關節發育不良。其實任何讓寶寶在子宮內活動受限的狀況，都會增加髖關節發育不良的機會，包括羊水太少，寶寶體重較重，或到41或42周後才出生的寶寶，都較容易出現症狀。

另外一個值得注意的是，若出生後把寶寶裹得緊緊的，深怕寶寶踢掉被單或衣物，這時寶寶的髖關節僅能保持在內收和伸直的狀態，也是會讓髖關節發育不良的。 發展性髖關節發育不良的症狀