包皮炎與龜頭炎有何不同？一文睇清成因＋症狀＋3類治療方法

甚麼是包皮炎？ 包皮炎是指包皮呈現急性或慢性炎症，由於包皮内潮濕溫暖的環境，較容易引起細菌滋生，因此包皮炎相對地較常見於沒有割除包皮、包皮過長或患有包莖的男士。 包皮炎成因 引致包皮炎有以下 6 大成因： 不良衛生習慣 過度清洗，以致破壞皮膚屏障，使皮膚容易受汗水、細菌及其他物質刺激 性行為過度激烈、潤滑不足或沒戴保險套等等，導致包皮磨損而發炎 念珠菌感染：因性行為而被傳染白色念珠菌或性病，引致發炎 包皮過長，內側易累積汙垢且清潔困難 糖尿病、慢性或重大疾病，以致身體免疫力低下，或傷口不易痊癒

包皮炎症狀 急性包皮炎 當患上急性包皮炎時，其症狀包括： 紅腫與疼痛 不正常分泌物，如流膿等 小便疼痛 包皮出現裂痕，甚至潰瘍、糜爛 散發異味 慢性包皮炎 當患上慢性包皮炎時，其症狀包括： 包皮變色，呈現黃白色 包皮增厚 包皮炎和龜頭炎有何分別？ 包皮炎與龜頭炎症狀相似，但包皮炎的發炎部位除了龜頭外，整個包皮也都發炎。

包皮炎治療方法 藥物治療 針對包皮炎的感染原因，可使用不同藥物治療，例如藥膏或口服藥物。 抗真菌藥膏： 使用含有弱中強度的類固醇、抗生素及抗黴菌藥物的三合一藥膏，按照醫生指示將藥膏塗抹在包皮上。

使用含有弱中強度的類固醇、抗生素及抗黴菌藥物的三合一藥膏，按照醫生指示將藥膏塗抹在包皮上。 抗生素：如果性傳播疾病是症狀的原因，醫生會使用抗生素治療感染，嚴重者會搭配口服藥物。 包皮切除手術 若病患是因為包皮過長而患上包皮炎，醫生可能會建議進行包皮切除手術，避免反覆感染與發炎。糖尿病患者在進行包皮切除手術之前，需要先控制好自己的血糖，否則手術後傷口會很容易感染。 中醫食療 中醫指出，在包皮炎的發病過程及恢復期，可配合飲食療法，除了禁食辛辣食物外，亦可根據病情選擇下列食療方法： 赤小豆50g，粳米500g，煮粥食用，能清熱解毒，利水消腫。 鮮香椿葉250g，洗淨，切碎，調麵糊和食鹽少許，素油500g，燒熱，把糊料放入油中，炸黃撈出，食之。能清熱利濕，解毒消腫。 新鮮綠豆芽適量，素油炒，拌以食鹽及調料，佐餐食用，有清熱解毒之功效。 絲瓜1條，粳米50g，白糖適量。先煮粥至半熟，入絲瓜待粥煮熟，去絲瓜加糖，食粥，可清熱解毒，凉血消癰。 綠豆50g，粳米100g，共煮粥服食，能清熱解毒，消水腫。 猪蹄4只洗淨，加葱50g，食鹽適量，放入鍋中文火燉煮至熟爛，分頓吃肉喝湯，有解毒消腫之功效。 銀花15g，綠豆衣10g，代茶飲用，有清熱解毒、消腫作用。 冬瓜飲：嫩冬瓜（約500g）1個，洗淨帶綠皮切成片，加水適量，少許食鹽、調料，煮熟食用，有清熱利濕的功效。 銀花、茅根各適量，煎煮代茶飲用，有清利濕熱、解毒的功效。