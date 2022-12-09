包皮炎與龜頭炎有何不同？一文睇清成因＋症狀＋3類治療方法

包皮炎在香港是男性最常見的生殖器官疾病之一，不少包皮炎患者都非常緊張，擔心自己患上性病。其實患上包皮炎有不同原因，更與「龜頭炎」是不同的疾病。到底包皮炎有甚麼症狀？會自己好嗎？今次Bowtie團隊就整合了「包皮炎」的相關資訊，更附上中醫食療供大家參考。
甚麼是包皮炎？
包皮炎是指包皮呈現急性或慢性炎症，由於包皮内潮濕溫暖的環境，較容易引起細菌滋生，因此包皮炎相對地較常見於沒有割除包皮、包皮過長或患有包莖的男士。
包皮炎成因
引致包皮炎有以下 6 大成因：
包皮炎症狀
急性包皮炎
當患上急性包皮炎時，其症狀包括：
- 紅腫與疼痛
- 不正常分泌物，如流膿等
- 小便疼痛
- 包皮出現裂痕，甚至潰瘍、糜爛
- 散發異味
慢性包皮炎
當患上慢性包皮炎時，其症狀包括：
- 包皮變色，呈現黃白色
- 包皮增厚
包皮炎和龜頭炎有何分別？
包皮炎與龜頭炎症狀相似，但包皮炎的發炎部位除了龜頭外，整個包皮也都發炎。
包皮炎治療方法
藥物治療
針對包皮炎的感染原因，可使用不同藥物治療，例如藥膏或口服藥物。
- 抗真菌藥膏：使用含有弱中強度的類固醇、抗生素及抗黴菌藥物的三合一藥膏，按照醫生指示將藥膏塗抹在包皮上。
- 抗生素：如果性傳播疾病是症狀的原因，醫生會使用抗生素治療感染，嚴重者會搭配口服藥物。
包皮切除手術
若病患是因為包皮過長而患上包皮炎，醫生可能會建議進行包皮切除手術，避免反覆感染與發炎。糖尿病患者在進行包皮切除手術之前，需要先控制好自己的血糖，否則手術後傷口會很容易感染。
中醫食療
中醫指出，在包皮炎的發病過程及恢復期，可配合飲食療法，除了禁食辛辣食物外，亦可根據病情選擇下列食療方法：
- 赤小豆50g，粳米500g，煮粥食用，能清熱解毒，利水消腫。
- 鮮香椿葉250g，洗淨，切碎，調麵糊和食鹽少許，素油500g，燒熱，把糊料放入油中，炸黃撈出，食之。能清熱利濕，解毒消腫。
- 新鮮綠豆芽適量，素油炒，拌以食鹽及調料，佐餐食用，有清熱解毒之功效。
- 絲瓜1條，粳米50g，白糖適量。先煮粥至半熟，入絲瓜待粥煮熟，去絲瓜加糖，食粥，可清熱解毒，凉血消癰。
- 綠豆50g，粳米100g，共煮粥服食，能清熱解毒，消水腫。
- 猪蹄4只洗淨，加葱50g，食鹽適量，放入鍋中文火燉煮至熟爛，分頓吃肉喝湯，有解毒消腫之功效。
- 銀花15g，綠豆衣10g，代茶飲用，有清熱解毒、消腫作用。
- 冬瓜飲：嫩冬瓜（約500g）1個，洗淨帶綠皮切成片，加水適量，少許食鹽、調料，煮熟食用，有清熱利濕的功效。
- 銀花、茅根各適量，煎煮代茶飲用，有清利濕熱、解毒的功效。
包皮炎多久會好？
包皮炎的痊癒時間取決於病情的嚴重程度，一般難以以自身抵抗力痊癒。
如果只是輕微的包皮炎，患者可以嘗試仔細清洗患處，以低刺激性的沐浴露清潔陰莖和包皮並徹底抹乾，或有機會會自行痊癒；嚴重者則需要接受進一步的治療。
包皮炎改善方法
要改善包皮炎，可以由以下方向著手：
- 經常洗澡：每天清洗，及務必將包皮向後拉，以便清潔下方。
- 避免使用刺激性肥皂：盡量不要使用會刺激皮膚的強力肥皂或乳液。
- 保持乾燥：排尿後，擦乾包皮下的區域，以免尿液滯留在包皮下。
- 教導正確的衛生習慣：教導男孩從小培養適當的衛生習慣。
- 安全性行為，女伴患上陰道炎或念珠菌時，應避免性行為。
包皮炎常見問題
包皮炎是性病嗎？
雖然念珠菌及性病感染會引致包皮炎，但包皮炎本身並不是性病，也沒有傳染性。細菌感染才是引致包皮炎的常見成因，尤其是個人衛生欠佳，令包皮下積聚污垢，其潮濕溫熱的狀態增加細菌滋生，引致發炎。
因此，除了使用安全套預防性病外，亦要注意個人衛生，才能有效預防包皮炎。
包皮龜頭炎是甚麼？
包皮龜頭炎跟包皮炎類近，包皮炎的症狀集中在包皮上，包皮會紅腫、癢、刺痛或脫屑；但包皮龜頭炎患者會同時發生龜頭、包皮都發炎的情況，所以稱為「包皮龜頭炎」。
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