化療嘔到驚？中醫這樣「緩解噁心嘔吐」治療更耐受

化療是癌症治療的重要手段，但噁心、嘔吐等副作用常令患者苦不堪言，甚至影響後續療程。柳營奇美醫院中醫部沈祐任醫師指出，中醫透過針灸與中藥調理，依據化療階段與體質辨證論治，能有效緩解化療引起的噁心嘔吐(CINV)，為患者提供更溫和有效的輔助治療選擇。

急性修復預期性 中藥辨證精準治 沈祐任醫師說明，化療藥物依致吐程度分級，中重度以上常需多種止吐藥物控制。中醫介入CINV治療，會依化療週期規律調理，提升患者對療程的耐受性。 中醫強調辨證論治，針對化療後急性期劇烈噁吐，常以橘皮竹茹湯等降逆止嘔；第二周修復期腸胃易損，則以甘露飲等滋陰養胃。部分患者化療前出現預期性嘔吐，多因情緒緊張，常用逍遙散疏肝解鬱。

針灸內關穴為主 多穴位協同調理 而針灸緩解CINV有科學依據，內關穴是止吐要穴，能調暢氣機、安神。常搭配太衝疏肝理氣、三陰交與陰陵泉健脾化濕、足三里扶正補氣。研究證實針刺內關穴能顯著減少急性期化療嘔吐，系統性回顧亦確認針灸或按壓內關穴對減輕CINV有實質幫助且無明顯副作用。

中西醫合力護理 助癌友順利抗癌 沈祐任醫師提醒，癌症治療需關注患者整體狀態。中醫提供溫和、個別化且實證支持的輔助療法，透過中藥依時段調理或針灸刺激穴位，有助改善噁心、增進食慾、穩定情緒，幫助患者順利完成化療療程。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】