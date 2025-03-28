北上植牙攻略：避開陷阱無手尾 （內附¥2,000種植牙現金券）

隨著近年廣告的普及，愈來愈多的香港人開始認識和接受種植牙療程，北上進行種植牙手術已成為香港人的熱門平價及快捷選擇。然而，如同任何醫療程序一樣，植牙也存在一定的風險。近年的社交媒體和新聞報導中，也開始出現不少種植牙失敗的真實案例。am730記者收集及分析全球植牙案例，幫助讀者更全面地了解植牙、避開陷阱做出明智選擇。
全球種植牙失敗真實案例
案例一：植牙術後併發症需重視（香港案例）
香港曾有患者花費巨額進行植牙後，出現持續牙痛和發炎的狀況，長達兩年之久。這類案例提醒我們，種植牙術後護理的重要性。感染、植體周圍炎等併發症可能導致植牙失敗，因此患者需要嚴格遵醫囑，保持口腔衛生，定期覆診。
案例二：植體品質與後期維護同等重要（深圳案例）
深圳曾有患者發生植牙螺絲鬆脫卡在喉嚨的案例。這可能與植體本身的質量、醫生的技術水平以及患者的後期維護有關。選擇正規廠家生產的植體，並定期進行檢查和維護，可以有效降低植體鬆動的風險。
案例三：骨質條件不佳增加植牙風險（南韓案例）
南韓曾有患者在植牙後出現下頜骨粉碎性骨折並吐血身亡的案例。這可能與患者自身骨質條件不佳有關。在植牙前，醫生需要對患者的骨密度、骨量等進行全面評估，必要時進行植骨手術，以提高植牙的成功率。
案例四：高風險患者需謹慎評估（浙江案例）
浙江曾發生患者一次性拔除23顆牙齒並植入12顆牙齒，最終導致心臟驟停不幸離世的案例。對於患有心血管疾病等高風險患者，植牙手術需要進行更為謹慎的評估和準備，並由經驗豐富的醫生團隊進行操作。
案例五：牙醫操作不當或致嚴重後果（土耳其案例）
在土耳其曾發生牙醫在植牙過程中，因操作不當導致螺絲釘插入患者大腦的極端案例。這種情況極為罕見，通常是由於醫生缺乏專業技能或對解剖結構不熟悉所致。
植牙前要了解清楚 風險控制要做足
以上案例雖然令人警惕，但並非植牙的普遍現象。事實上，隨著技術的進步和醫療水平的提高，植牙的成功率已經非常高。根據相關統計，正規醫院的植牙成功率可達95%以上，用高端種植體10年存活率更可達98.2%。專業種植牙醫生建議，為降低植牙風險及確保植牙效果持久：
- 選擇正規、專業的醫療機構：選擇擁有資質認證、經驗豐富的醫生團隊和先進設備的醫療機構。
- 進行全面的術前評估：醫生需要對患者的口腔狀況、全身健康狀況、骨質條件等進行全面評估，制定個性化的治療方案。
- 嚴格遵守醫囑：術後要嚴格按照醫生的指導進行護理，保持口腔衛生，定期複診。
- 選擇合適的植體：認真選擇正規廠家生產的、質量有保證的植體。
- 高風險患者需謹慎：患有心血管疾病、糖尿病等高風險患者，需要在醫生的嚴密監控下進行植牙手術。
「1折植牙」要謹慎 低價背後代價高
香港與深圳的種植牙價格存在一定差異。據am730記者調查，深圳部分牙科中心以香港植牙費用的1折價錢招攬生意。然而，在追求價格優勢的同時，更應關注價格背後的「價值」。低價背後是否意味著犧牲了安全、專業和品質？例如使用來歷不明植體、主診醫生經驗不足、術後無人跟進、隱藏式收費及魔鬼細節等等。選擇種植牙療程和醫療機構時，務必預先了解植牙的風險，並選擇專業、可靠、有信譽的牙科醫院。
香港政府監管深圳牙科––深圳愛康健齒科
在考慮北上植牙時，選擇一家真正可靠的牙科醫院至關重要。愛康健齒科作為一家擁有30年歷史的醫療集團，已獲得多項榮譽和認證，是大灣區長者醫療券試點計劃的唯一入選牙科醫院，亦是深圳市衛健委評比中獲得患者滿意度排名第一位私家牙科醫院。愛康健受深港兩地政府嚴格監管，醫療質量更有保障。
愛康健有7成醫生擁有超過10年的臨床經驗，並且在消毒設備、操作流程、衛生及感染控等，均採用高於國際標準的嚴格措施。每一間分店均配備國際級植牙手術室，確保手術過程的安全和精準。此外，65歲長者可在醫健通App申請使用「跨境健康紀錄」，讓醫生了解過去病歷，進一步降低植牙風險，提供更全面的保障。
愛康健¥2,000種植牙現金券拎取方法
為了讓更多香港市民享受到高品質、高性價比的種植牙服務，愛康健由本月起特別推出了am730讀者專享¥2,000種植牙現金券！折後收費約為香港植牙費用的3至5折的價格。
立即領取¥2,000種植牙現金券：
WhatsApp連結：>按此進入連結<
電話熱線、WhatsApp、微信：+852 6933 8128