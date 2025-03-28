北上植牙攻略：避開陷阱無手尾 （內附¥2,000種植牙現金券）

隨著近年廣告的普及，愈來愈多的香港人開始認識和接受種植牙療程，北上進行種植牙手術已成為香港人的熱門平價及快捷選擇。然而，如同任何醫療程序一樣，植牙也存在一定的風險。近年的社交媒體和新聞報導中，也開始出現不少種植牙失敗的真實案例。am730記者收集及分析全球植牙案例，幫助讀者更全面地了解植牙、避開陷阱做出明智選擇。

全球種植牙失敗真實案例

案例一：植牙術後併發症需重視（香港案例）

香港曾有患者花費巨額進行植牙後，出現持續牙痛和發炎的狀況，長達兩年之久。這類案例提醒我們，種植牙術後護理的重要性。感染、植體周圍炎等併發症可能導致植牙失敗，因此患者需要嚴格遵醫囑，保持口腔衛生，定期覆診。

案例二：植體品質與後期維護同等重要（深圳案例）

深圳曾有患者發生植牙螺絲鬆脫卡在喉嚨的案例。這可能與植體本身的質量、醫生的技術水平以及患者的後期維護有關。選擇正規廠家生產的植體，並定期進行檢查和維護，可以有效降低植體鬆動的風險。

案例三：骨質條件不佳增加植牙風險（南韓案例）

南韓曾有患者在植牙後出現下頜骨粉碎性骨折並吐血身亡的案例。這可能與患者自身骨質條件不佳有關。在植牙前，醫生需要對患者的骨密度、骨量等進行全面評估，必要時進行植骨手術，以提高植牙的成功率。

案例四：高風險患者需謹慎評估（浙江案例）

浙江曾發生患者一次性拔除23顆牙齒並植入12顆牙齒，最終導致心臟驟停不幸離世的案例。對於患有心血管疾病等高風險患者，植牙手術需要進行更為謹慎的評估和準備，並由經驗豐富的醫生團隊進行操作。

案例五：牙醫操作不當或致嚴重後果（土耳其案例）

在土耳其曾發生牙醫在植牙過程中，因操作不當導致螺絲釘插入患者大腦的極端案例。這種情況極為罕見，通常是由於醫生缺乏專業技能或對解剖結構不熟悉所致。