半場3打3骨折傷及生長板 「1治療」讓他再度完美落地

李祥安醫生建議，還在發育的青少年朋友們在運動前須做好充足的熱身運動，運動強度須適中勿超越自己身體極限，並有充足休息，才不會運動強身不成，反而得花好幾個月時間休養。

15歲的林小弟非常熱愛籃球，每天都會跟同學在放學後打3對3。某天在球場跟同學切磋球技時，帥氣的切入跳投後，落地瞬間整個右腳膝蓋感到劇烈疼痛，不但腫脹刺痛，而且無法伸直及站立。急診就醫，X光顯示其右腳膝蓋的近端脛骨出現骨折，連帶生長板也受傷。

仁愛長庚合作聯盟醫院(大里仁愛醫院)骨科部運動醫學中心李祥安醫生表示，膝蓋近端脛骨骨折合併生長板受損是專屬於青少年族群，特別是在進行需要跳躍及落地的活動中，如籃球、排球等運動特別常見。此年齡的青少年肌肉強度隨著發育及運動漸漸逼近成年人的強度，然而他們的生長板尚未完全閉合，因此在脛骨粗隆(tibial tubercle)形成一個脆弱點。在運動時的落地瞬間，因為膝關節被動彎曲的力量，與股四頭肌的張力形成強烈對抗，髕骨肌腱便把較為脆弱的脛骨粗隆連同生長板撕脫下來，形成這種獨特的骨折。

膝蓋近端脛骨骨折合併生長板受損是專屬於青少年族群，特別是在進行需要跳躍及落地的活動中。

視骨折位移與否做保守或手術治療 需當心併發腔室症候群

李祥安醫生說明，此類骨折的治療選擇包含保守治療以及手術治療。當骨折碎片沒有位移時，可考慮採取石膏固定維持膝關節伸直約四周的時間，隨後可以使用膝關節活動支架保護，在醫生評估許可的範圍內活動復健至骨折完全愈合。當骨折有明顯位移，尤其是骨折有裂到膝關節裡面時，藉由手術來將關節面恢復平整是必要的。

李祥安醫生指出，這樣的骨折需要注意潛在併發症：腔室症候群。由於脛前返回動脈會經過髕骨肌腱的後方，此種骨折容易導致脛前返回動脈損傷。當血管損傷、流血、組織變得腫脹會導致小腿的腔室壓力過大，進而壓迫到正常的神經和血液循環，若情況嚴重會造成肌肉和神經逐步壞死，甚至需要截肢。