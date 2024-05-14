半數港人或染幽門螺旋菌 三聯療法防胃癌胃潰瘍

幽門螺旋菌被喻為胃部的「隱形殺手」，該菌潛伏在胃部初期可以毫無病徵，但可破壞胃黏膜引起胃潰瘍，更被世界衛生組織列為一級致癌物，近九成胃癌個案都與該菌有關。外科專科醫生黎逸玲指出，全港多達三至五成市民的胃部帶有幽門螺旋菌，胃部不適者或要照胃鏡及早斷症，以接受「三聯療法」消滅胃內惡菌。 黎逸玲解釋，「若長期有幽門螺旋菌引起的胃炎，有可能引起其他病變，甚至增加患胃癌的風險。」由於大量研究已證實幽門螺旋菌可引致胃癌，世衛早在1994年已將這菌定為一級致癌物。

引起胃酸分泌過多 幽門螺旋菌會破壞黏膜細胞結構，引起胃酸分泌過多。當胃酸長期侵蝕胃部黏膜，其侵蝕程度超過了黏膜細胞自我修復的能力，就會形成胃潰瘍，受損部位會發炎、纖維化，胃黏膜之後會愈來愈薄，最終有可能造成出血、甚至胃穿孔。 事實上，幽門螺旋菌是潛藏胃部極常見的細菌，黎逸玲表示，中文大學醫學院在2017年發表研究，估計全球約有44億人已感染幽門螺旋菌，即佔全球一半人口。在本港則有三至五成市民已受幽門螺旋菌感染，情況令人關注。 兩星期療程殺菌 由於幽門螺旋菌早期感染可以「零病徵」，不少患者往往直至胃部因慢性發炎，繼而出現胃痛、胃氣脹、噁心、食慾下降等胃部不適徵狀時，才前往求醫，再獲安排照胃鏡抽組織化驗，始發現已感染了該菌。 黎逸玲續稱，現行治療幽門螺旋菌感染的標準方法是「三聯療法」，即同時服食三種藥物，包括一種抑制胃酸分泌的「質子泵抑制劑」，以及兩種抗生素，療程為兩星期。完成療程後約6至8星期，醫生會為病人進行吹氣測試，看看幽門螺旋菌是否已清除。

