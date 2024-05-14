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健康
2024-05-14 04:30:22
日報

半數港人或染幽門螺旋菌 三聯療法防胃癌胃潰瘍

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幽門螺旋菌

半數港人或染幽門螺旋菌 三聯療法防胃癌胃潰瘍

幽門螺旋菌被喻為胃部的「隱形殺手」，該菌潛伏在胃部初期可以毫無病徵，但可破壞胃黏膜引起胃潰瘍，更被世界衛生組織列為一級致癌物，近九成胃癌個案都與該菌有關。外科專科醫生黎逸玲指出，全港多達三至五成市民的胃部帶有幽門螺旋菌，胃部不適者或要照胃鏡及早斷症，以接受「三聯療法」消滅胃內惡菌。

黎逸玲解釋，「若長期有幽門螺旋菌引起的胃炎，有可能引起其他病變，甚至增加患胃癌的風險。」由於大量研究已證實幽門螺旋菌可引致胃癌，世衛早在1994年已將這菌定為一級致癌物。

幽門螺旋菌

黎逸玲指三至五成港人或感染了幽門螺旋菌。

引起胃酸分泌過多

幽門螺旋菌會破壞黏膜細胞結構，引起胃酸分泌過多。當胃酸長期侵蝕胃部黏膜，其侵蝕程度超過了黏膜細胞自我修復的能力，就會形成胃潰瘍，受損部位會發炎、纖維化，胃黏膜之後會愈來愈薄，最終有可能造成出血、甚至胃穿孔。

事實上，幽門螺旋菌是潛藏胃部極常見的細菌，黎逸玲表示，中文大學醫學院在2017年發表研究，估計全球約有44億人已感染幽門螺旋菌，即佔全球一半人口。在本港則有三至五成市民已受幽門螺旋菌感染，情況令人關注。

兩星期療程殺菌

由於幽門螺旋菌早期感染可以「零病徵」，不少患者往往直至胃部因慢性發炎，繼而出現胃痛、胃氣脹、噁心、食慾下降等胃部不適徵狀時，才前往求醫，再獲安排照胃鏡抽組織化驗，始發現已感染了該菌。

黎逸玲續稱，現行治療幽門螺旋菌感染的標準方法是「三聯療法」，即同時服食三種藥物，包括一種抑制胃酸分泌的「質子泵抑制劑」，以及兩種抗生素，療程為兩星期。完成療程後約6至8星期，醫生會為病人進行吹氣測試，看看幽門螺旋菌是否已清除。
 

幽門螺旋菌

使用公筷可避免幽門螺旋菌交叉感染。

用公筷 勤洗手

「完成一個療程後，約有九成病人可以清除胃裡的幽門螺旋菌。只要完全清除的話，再感染的風險較低。一旦吹氣測試驗出仍有幽門螺旋菌殘留，便可能要進行第二個療程，所用的藥物亦需要調整，例如改用其他抗生素。完成第二個療程後同樣相隔6至8星期再做吹氣測試，直至結果顯示為陰性。」黎逸玲補充。

至於幽門螺旋菌的感染途徑，醫學界暫時未有明確結論，但知道若與幽門螺旋菌感染者同枱食飯，會容易交叉感染「人傳人」。因此，要減低感染風險，黎逸玲建議市民使用公筷，多洗手亦有助清除因接觸患者飛沫而沾染到的病菌。

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