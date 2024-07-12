半歲BB受濕疹困擾 家長拒用類固醇 原來鱷魚油有效對付濕疹+皮膚科醫生推薦

踏入盛夏，香港夏天又濕又熱，更容易誘發濕疹發作。濕疹學名是異位性皮膚炎，其中嬰幼兒濕疹非常常見，濕疹對患者特別是嬰幼兒所造成的困擾甚大，少至影響外觀，大至影響睡眠、情緒及日常生活等。Candy囡囡（ Xanthe）6 個月大開始出現濕疹徵狀，即使定期清潔家居、使用嬰兒潤膚膏等，仍未見情況得以好轉。後來經皮膚科醫生推薦，持續使用2大「濕疹救星」3個月，成功斷尾！ BB 濕疹發作發作痕癢難耐 皮膚爛肉出血 Candy 媽媽發現囡囡在半歲時，面部開始出現紅印，起初以為是輕微奶癬，但情況越來越嚴重，面上紅腫範圍變廣，兩邊手肘、大腿內側及關節摺位都出現濕疹。濕疹令Xanthe膚癢不停，Candy眼見到囡囡不斷搔抓，由初時變紅及乾燥到，後來形成一些小水泡，囡囡的粉嫩肌膚變成爛肉，甚至出血，決心為囡囡尋求解決方法。

雖然Candy 已經頻繁地為 Xanthe 剪指甲及帶手套，每日都清潔毛公仔，減少積聚塵蟎等致敏源機會，而且不時為Xanthe塗抹嬰兒潤膚膏，但效果不顯著。為了紓緩症狀，有醫生建議Candy可為囡囡轉用類固醇，Candy深知類固醇的確有效，惟擔心長期依賴類固醇不但會造成類固醇依賴，更有可能引起一連串副作用，如︰皮膚變薄，影響骨骼生長、有機會引致血糖高或血壓高後遺症等。故此，Candy希望用較天然溫和方式醫治囡囡濕疹。

皮膚科醫生推薦 內服外用濕疹救星 後來，Candy在皮膚科醫生推薦下，試用「正品鱷膚油」及「正品鱷敏治」。皮膚科醫生黃晨昊解釋，鱷魚油本身與人類皮膚親膚性高，而且含有豐富的Omega-3、6、9、維生素 A 和 E、DHA 及 EPA，是天然抗氧化劑、細胞再生劑及皮膚癒合劑，能有效抑菌、殺菌及抗炎。用在小朋友身上的產品絕不能花虎，「正品鱷膚油」及「正品鱷敏治」成分100%源自澳洲，選用受當地政府規管的 Darwin 灣鱷萃取，信心保證，絕無添加類固醇及防腐劑，安全可靠。

Candy 媽媽每日都會幫囡囡的手腳及關節摺位塗抹「正品鱷膚油」，味道完全沒有無腥味、無刺激性，囡囡完全不抗拒。同時，Candy 媽媽亦會搭配內服的「正品鱷敏治」，為免囡囡哽到，所以媽媽會先剪開膠囊，將裡面的鱷魚油塗抹在嘴邊的「重災區」。

短短3日，Xanthe關節摺位的濕疹位置已經「收水」，嘴部周圍的大範圍紅腫都退紅。持續使用3個月，濕疹位置完全退紅消腫，而且皮膚沒有變厚，回復返嬰兒滑溜肌膚！Candy直呼︰「好開心囡囡無再返發，原來想濕疹斷尾，靠鱷魚油就得！」

「正品鱷膚油」、「正品鱷敏治」蘊有 100%澳洲鱷魚油，現代生物學家研究指出，鱷魚體內的油脂具有強大的免疫力及癒合力，因此在污濁泥水內受傷，也絕少受到感染並會快速自癒，因而鱷魚油有「液態黃金」的美譽。想有效改善濕疹問題，記得到萬寧購買「正品鱷膚油」、「正品鱷敏治」，內服外用，濕疹救星。