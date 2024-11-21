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健康
2024-11-21 11:32:02

南瓜的功效與禁忌｜護眼抗癌全身是寶 由皮到籽不浪費

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南瓜
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當造的南瓜，帶有香甜濃郁的滋味，而且對健康有益，不但可作為替代白飯的健康選擇，更含有豐富的胡蘿蔔素、纖維及植化素，有助護眼及對抗癌病侵襲。除了瓜肉外，南瓜皮及南瓜籽都可以食用，一整個毫不浪費全落入肚！

南瓜好處，對心臟好減肥好啱食｜（am730製圖） 南瓜好處，對心臟好減肥好啱食｜抗氧化（am730製圖） 南瓜好處，對心臟好減肥好啱食｜可以減肥（am730製圖） 南瓜好處，對心臟好減肥好啱食｜有益心臟健康（am730製圖）

多纖維兼抗氧化

南瓜含有大量胡蘿蔔素，進入體內後可轉化成維他命A，幫助促進肌膚與黏膜健康，維持免疫力和視覺功能，同時南瓜也有葉黃素和玉米黃素，有助延緩眼睛老化及病變風險。

此外，南瓜亦提供維他命C、E等抗氧化物，有助減少自由基對身體的傷害，而且有豐富的纖維，可以增加飽感及穩定血糖波動。更重要是南瓜有鋅，以及異黃酮、山柰酚、異槲皮素等植化素，有助預防及減低多種癌症的風險。

萬聖節｜南瓜營養價值高 對心臟好減肥好啱食

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南瓜

很多人會將南瓜去皮後烹煮，但其實洗淨後連皮蒸煮食用，既可以保持口感，避免瓜肉過於軟爛，也可以增加營養密度。

糖尿病患者勿過量食用

很多人會將南瓜去皮後烹煮，但其實洗淨後連皮蒸煮食用，既可以保持口感，避免瓜肉過於軟爛，也可以增加營養密度。至於南瓜籽更含有大量鋅，可以炒熟或焗熟後打碎，放入南瓜湯中飲用，也可以將南瓜籽焗熟後作為零食。

對於糖尿病患者來說，南瓜可以是代替白飯的一個健康選擇，但謹記南瓜屬於全榖雜糧類，5至6小塊南瓜便已相當於1/4碗飯的熱量和碳水化合物量，所以切忌將其當是蔬菜及過量食用。

秋天食譜｜栗子南瓜等時令食物 滋潤潤肺止咳湯水懶人包

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