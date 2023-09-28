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生活
2023-09-28 17:16:46

秋天食譜｜栗子南瓜等時令食物 滋潤潤肺止咳湯水懶人包

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秋天食譜｜栗子南瓜等時令食物 滋潤潤肺止咳湯水懶人包

秋天食譜｜栗子南瓜等時令食物 滋潤潤肺止咳湯水懶人包

秋冬季節是養生的重要時刻，透過食物和湯水的選擇可以增強免疫力、保持身體健康。以下是幾種養生食物和湯水的介紹。

  • 南瓜：南瓜富含維生素，有助於增強免疫力和保護眼睛健康。烹調方式多樣，如烤南瓜、南瓜湯或南瓜粥。
  • 杏仁：杏仁含有豐富的維生素和不飽和脂肪酸，有助於降低壓力和增強心臟健康。可作為零食食用，或加入營養豐富的杏仁奶中。
  • 蘋果：蘋果富含纖維和抗氧化物，有助於促進腸道健康和降低心血管疾病風險。新鮮蘋果可以直接食用，或用來製作蘋果沙拉或烤蘋果片。
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南瓜營養｜不只是萬聖節裝飾 功效好處多 助護眼保心防病 南瓜營養｜β-胡蘿蔔素：身體吸收後合轉化成維他命A，是維持眼睛視力、皮膚及黏膜組織健康不可或缺的元素 南瓜營養｜維他命A：保護眼睛、皮膚和黏膜健康，並有助提高免疫力，減低感染等疾病來襲 南瓜營養｜維他命C及E：有助提升免疫、抗氧化及抗炎等功能 南瓜營養｜鉀：預防心血管疾病，幫助穩定血壓及減少水腫 南瓜營養｜鋅：儲存在南瓜籽的營養，幫助維持免疫力 南瓜營養｜纖維：帶來飽足感，幫助抑制食慾，又能令排便暢順
  • 雞湯：雞湯含有豐富的蛋白質，有助於增強免疫力和提供營養。添加蔬菜和香料，如薑和大蒜，可以增添風味和提高抗病能力。
  • 蘑菇湯：蘑菇湯富含維生素，有助於增強骨骼健康和提供能量。可以選擇不同種類的蘑菇，如香菇、杏鮑菇或鵝膏菇，烹調成美味的湯品。
  • 海鮮湯：海鮮湯含有豐富的蛋白質等，有助於改善心血管功能和提供抗炎能力。可以加入新鮮的魚、蝦、蚌或蟹肉，與蔬菜一起煮成營養豐富的湯品。
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提起葡萄（葡萄英文Grape），就會想起晴王、香印這些甜美又多汁的美味葡萄。青提子功效多，除了好吃，亦含有豐富營養，有助延緩衰老，甚至防癌。

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葡萄功效｜青提子抗氧化 識食要連皮食抗衰老兼防癌 葡萄功效｜但由於始終屬於高糖，糖尿病患者進食的話必須控制分量，而且最好用作餐與餐之間的小食，不宜與正餐同吃。 葡萄功效｜另一方面，青提屬高鉀食品，腎病患者食用前宜先諮詢醫護人員。 葡萄功效｜青提屬高糖水果 兩類人需要慎吃 葡萄功效｜幸而升糖指數只有53，剛好屬於低的類別，食用後不會令血糖大幅上升。. 葡萄功效｜每100克的青提子，大約有70千卡路里熱量，主要由15.5克的糖分提供，比一水果如橙、蘋果等為高。.
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農曆八月、九月至十月是食大閘蟹（大閘蟹英文︰Hairy Crab/Chinese Mitten Crab）的時令季節，不少人都喜歡相約三五知己慢慢品嘗蟹膏鮮味。但到底如何揀蟹才最正確？食蟹公還是蟹乸好？

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