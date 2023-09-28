秋天食譜｜栗子南瓜等時令食物 滋潤潤肺止咳湯水懶人包

秋冬季節是養生的重要時刻，透過食物和湯水的選擇可以增強免疫力、保持身體健康。以下是幾種養生食物和湯水的介紹。
- 南瓜：南瓜富含維生素，有助於增強免疫力和保護眼睛健康。烹調方式多樣，如烤南瓜、南瓜湯或南瓜粥。
- 杏仁：杏仁含有豐富的維生素和不飽和脂肪酸，有助於降低壓力和增強心臟健康。可作為零食食用，或加入營養豐富的杏仁奶中。
- 蘋果：蘋果富含纖維和抗氧化物，有助於促進腸道健康和降低心血管疾病風險。新鮮蘋果可以直接食用，或用來製作蘋果沙拉或烤蘋果片。
秋冬湯水食譜｜雪耳蓮子沙參湯、霸王花百合杏仁湯、海底椰雪梨湯等5款潤肺煲湯教學
南瓜營養｜不只是萬聖節裝飾 功效好處多 助護眼保心臟防病
南瓜食譜｜盤點萬聖節日式南瓜撻、奶蓋南瓜奶茶等5款食譜教學
南瓜炆雞食譜｜簡易做法4個步驟懶人必學
養生茶食譜｜蘋果肉桂茶、黃芪補茶等5款熱飲教學 秋冬必飲趕走手腳冰冷+流鼻水！
- 雞湯：雞湯含有豐富的蛋白質，有助於增強免疫力和提供營養。添加蔬菜和香料，如薑和大蒜，可以增添風味和提高抗病能力。
- 蘑菇湯：蘑菇湯富含維生素，有助於增強骨骼健康和提供能量。可以選擇不同種類的蘑菇，如香菇、杏鮑菇或鵝膏菇，烹調成美味的湯品。
- 海鮮湯：海鮮湯含有豐富的蛋白質等，有助於改善心血管功能和提供抗炎能力。可以加入新鮮的魚、蝦、蚌或蟹肉，與蔬菜一起煮成營養豐富的湯品。
青紅蘿蔔湯、海底椰雞湯、雪梨雪耳瘦肉湯 3款秋冬滋潤湯水食譜推介
秋冬湯水食譜｜雪耳蓮子沙參湯、霸王花百合杏仁湯、海底椰雪梨湯等5款潤肺煲湯教學
秋冬湯水食譜｜霸王花瘦肉湯、薏仁百合排骨湯等5款滋陰養肺 養生必備！
秋冬湯水食譜｜紅蘿蔔粟米湯、木瓜白鰂魚湯、無花果瘦肉湯等 想止咳化痰潤肺即睇!
秋天食譜｜冰糖燉雪梨、桃膠木瓜奶、生脈瘦肉湯等 6款轉季潤肺去燥湯水
簡易食譜｜秋冬簡單湯水5款配教學煲滾即飲！ 滋陰養肺 養生必備！
減肥食譜｜冬瓜蝦仁湯、海帶豆腐湯等7款超簡單健康低卡路里湯水
提起葡萄（葡萄英文Grape），就會想起晴王、香印這些甜美又多汁的美味葡萄。青提子功效多，除了好吃，亦含有豐富營養，有助延緩衰老，甚至防癌。
葡萄功效｜青提子抗氧化 識食要連皮食抗衰老兼防癌
薯仔｜小心食薯仔中毒！連皮食、發芽都有風險？
立秋2023｜立秋3大注意事項 養生湯水推介！
立秋2023｜立秋養生3大要訣 飲食及兩款中醫湯水推介
石榴英文pomegranate，石榴作為超級食物之一功效甚多，當一個人年齡達到50歲時，骨骼肌就會開始失去力量和質量，導致肌肉減少症。
食物營養｜粟米、青豆係唔係菜？4種容易被誤解食材
石榴功效｜超級食物之一 石榴代謝物能緩減細胞衰老
豆漿機食譜｜防脫髮、減肥排毒、補血養顏等5款 秋冬養生食療推薦
簡易食譜｜秋冬簡單湯水5款配教學煲滾即飲！ 滋陰養肺 養生必備！
農曆八月、九月至十月是食大閘蟹（大閘蟹英文︰Hairy Crab/Chinese Mitten Crab）的時令季節，不少人都喜歡相約三五知己慢慢品嘗蟹膏鮮味。但到底如何揀蟹才最正確？食蟹公還是蟹乸好？