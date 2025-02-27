去濕全攻略｜盤點濕氣重八大特徵　推介四大穴位與茶飲助你踢走頭重水腫

一到天氣潮濕的日子，便會容易引發身體「外濕」。從中醫角度來看，人體的「濕」可以分為「外濕」和「內濕」，除了由外在環境原因引起的「外濕」，口肥味偏好膩、常喝凍飲的飲食習慣，也會傷害脾胃，讓濕氣容易積聚在體內。
濕氣重徵狀
常常感到睏乏、易胖、大便黏滯也是最容易令人察覺身體濕氣重的徵狀，想進一步確認自己是否有濕氣過多的情況，可以留意自己在以下的徵狀中，有沒有出現兩個或以上。
- 頭重乏力，整天沒精打彩
- 嗜睡但睡醒後仍沒精神
- 體質變得易胖
- 大便軟身、黏滯，容易粘著馬桶
- 胃脹
- 胃口不佳
- 面油多、女士白帶增多
- 舌苔厚
去濕穴位
透過改善飲食習慣，減少吃生冷、肥膩食物外，做運動排汗、按摩穴位和服用去濕茶、湯水也有助人體排走濕氣。常按以下幾個穴位，可以健脾排濕，讓人重拾朝氣
1. 極泉穴
位處腋下的極泉穴在心包經的中點，以食指和中指按壓直至有痠軟感，能刺激排汗，更能去除心火。
2. 委中穴
委中穴在膝蓋後方，膝關節橫紋的中央。按摩時可以用姆指連續按10-20次，一般來說會出現痠軟感。
3. 豐隆穴
從膝蓋骨外側陷下的位置開始畫一條直線，連接到外側腳踝，中間點就是豐隆穴的位置。用拇指按壓2-3分鐘，可以改善便祕、肥胖。
4. 承山穴
腳跟向上提時，在小腿後正中，看到的肌肉中間的凹陷處，就是承山穴。按壓承山穴會令人感到痠痛，它屬足太陽膀胱經，按揉有助排走濕氣、消除水腫。
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簡單去濕茶
想從飲食著手去濕，以下是幾款簡單易沖，甚至容易買到現成的去濕茶飲，適合體內有濕氣但又不想花心思煲湯的忙碌人士。
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1. 檸檬薏米水
材料：生薏米50g、熟薏米50g、檸檬1個
將生熟薏米洗乾淨及瀝乾水份，在鍋中加入約1000ml水及生熟薏米，大火煲滾後轉小火煮45-60分鐘。這時可以試味及按口味加入冰糖，在冰糖融化後便可以熄火，待灘涼後才加入檸檬汁。生熟薏米分別具去水腫、健脾功效，檸檬內含的維他命C更有助增強抵抗力。
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2. 粟米鬚冬瓜子茶
材料：粟米鬚20g、冬瓜子15g
將粟米鬚和冬瓜子洗乾淨，加入一杯滾水中泡20分鐘便可以飲用。粟米鬚及冬瓜子具利水消腫、清肝作用，有助身體消除水腫。
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3. 生薑茶
材料：紅茶茶包一個、生薑片2-3片
先切好連皮的生薑片，在沖好茶後加入便可。生薑能去濕散寒，而紅茶性質溫和，具健脾作用，兩者特別適合改善因吃下生冷食物引起的濕氣重。
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4. 紅豆（赤小豆）水
材料：赤小豆一両
將赤小豆和4碗水放進鍋中，大火煲滾後轉細火煮半小時便可。赤小豆的利水功效比紅豆高，而且同時具有血壓、調血脂功效，但由於屬性微寒，陰虛體質的人不宜飲用。
*孕婦及長期病患者應先咨詢醫師。
*如濕氣重問題持續或有其他不適，應盡快求醫。
原文刊登於 C9．達人