去濕全攻略｜盤點濕氣重八大特徵 推介四大穴位與茶飲助你踢走頭重水腫

一到天氣潮濕的日子，便會容易引發身體「外濕」。從中醫角度來看，人體的「濕」可以分為「外濕」和「內濕」，除了由外在環境原因引起的「外濕」，口肥味偏好膩、常喝凍飲的飲食習慣，也會傷害脾胃，讓濕氣容易積聚在體內。

常常感到睏乏、易胖、大便黏滯也是最容易令人察覺身體濕氣重的徵狀，想進一步確認自己是否有濕氣過多的情況，可以留意自己在以下的徵狀中，有沒有出現兩個或以上。

透過改善飲食習慣，減少吃生冷、肥膩食物外，做運動排汗、按摩穴位和服用去濕茶、湯水也有助人體排走濕氣。常按以下幾個穴位，可以健脾排濕，讓人重拾朝氣

1. 極泉穴

位處腋下的極泉穴在心包經的中點，以食指和中指按壓直至有痠軟感，能刺激排汗，更能去除心火。

2. 委中穴

委中穴在膝蓋後方，膝關節橫紋的中央。按摩時可以用姆指連續按10-20次，一般來說會出現痠軟感。

3. 豐隆穴

從膝蓋骨外側陷下的位置開始畫一條直線，連接到外側腳踝，中間點就是豐隆穴的位置。用拇指按壓2-3分鐘，可以改善便祕、肥胖。

4. 承山穴

腳跟向上提時，在小腿後正中，看到的肌肉中間的凹陷處，就是承山穴。按壓承山穴會令人感到痠痛，它屬足太陽膀胱經，按揉有助排走濕氣、消除水腫。