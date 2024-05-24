快速去除體內濕氣｜5個去濕妙招 睡前浸腳超有用！

夏天除了令人食欲不振外，還會因濕氣過重而令身體感到疲倦，甚至會令精神變得渾渾噩噩，影響日常生活。以下就讓大家進行濕氣等級測試，了解自己濕氣重的程度，同時教大家5個去濕妙招，告別濕氣重的問題！
【濕氣等級測試】
身體如果積聚濕氣的話，便會從身體不同方面中察覺，而濕氣重的特徵通常都是從外到內，身體的濕氣越重，內部的健康便會越受到影響，而濕氣等級一般可以分為五個級別。
第一級：表皮
通常會出現與皮膚表皮有關的問題，例如皮膚痕癢、出現濕疹、長暗瘡、頭髮油膩等。
第二級：肌肉
濕氣所帶來的問題進而會從表皮延伸到肌肉，出現腰酸背痛、疲倦乏力、肩頸肥厚等問題。
第三級：骨骼
肌肉之後便會延伸到骨骼，頸椎勞損、腰痛 、關節痛等與骨骼相關的痛楚便會陸續出現。
第四級：內臟
當濕氣過重，便會逐漸蔓延到內臟健康，特別是與腸臟有關的脾胃虛弱、便祕、大便黏笠等都是常見的重濕氣特徵，同時還會有肺虛痰多、虛胖等問題。
第五級：全身
身體內的濕氣特別嚴重時，全身都會出現各種毛病，不但看起來會有血氣不足、面色暗淡的情況，還會有機會患上囊腫等各類疾病，需要盡快求醫。
去濕妙招｜保持室內乾燥
濕氣重的問題與居住環境息息相關，夏天經常下雨，容易導致室內潮濕，從而影響身體的濕氣，因此盡量需要保持房間乾爽及通風，可以使用抽濕機或除濕用具幫助房間吸濕。而且衣服、寢具等都需要經常換洗和曬乾，保持整體乾爽才有助身體除濕。
去濕妙招｜足浴／浸浴
若要對付濕氣重問題，簡單以足浴或浸浴的方式便可以幫助排走身體毒素，建議選擇在睡前浸腳，浸20分鐘即可。足浴的時候推薦以水溫40-45度較高溫的熱水進行，而足浴亦並非只用清水浸泡，而是使用浸腳的材料包或自行購買材料浸泡。
去濕妙招｜少開冷氣
長期處於充滿冷氣的室內，不但代表着不通風的環境，同時等於身體排汗的機會減少，令到濕氣積聚，因此夏天濕氣重的問題就特別嚴重。因此建議即使在夏天亦要保證有一定的排汗量，盡量在洗澡後暫停開冷氣，直至晚上入睡時才開。
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去濕妙招｜定期運動
培養良好的運動習慣即代表身體可以正常地進行排汗，因而對身體除濕亦有一定的功效。建議每星期定期進行2至3次的有氧運動，每次至少30分鐘以上，可以選擇跑步、跳繩等方式進行。
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去濕妙招｜保持健康作息及飲食習慣
不少人都會在假日時報復式熬夜，令生理時鐘變得混亂，使身體不知道該在什麼時候進行排毒，因此建議固定生理時鐘，保持健康的作息習慣，避免熬夜的同時亦不要睡懶覺，以免破壞生理時鐘。而且還要保持良好的飲食習慣，多吃清淡的原形食物，少吃辛辣油膩煎炸食品，讓脾胃可以多作休息外，還能防止毒素積聚，減少體內濕氣。