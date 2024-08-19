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健康
2024-08-19 16:43:00

去濕方法｜抽濕機以外潮濕天氣應對 舊報紙、洗衣粉幫到你

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踏入春夏天氣開始潮濕。

踏入春夏天氣開始潮濕。

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香港天氣經常潮濕（英文︰damp/moist），潮濕月份在2至5月很常見。濕氣天氣重對於生理及心理都有很大影響，想除濕，除了使用抽濕機及開冷氣外，亦可以試試使用家居常見的物件輔助，如舊報紙及洗衣粉等幾個方法！

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潮濕或引致季節性抑鬱

潮濕會令有機會令身體無法排熱，容易導致體溫過高、疲憊及無力等，嚴重點更可能會出現脫水、肌肉痙攣、中暑及心臟病發等情況。心理方面，過去曾有研究指出，濕度可能會影響大腦中調節情緒的化學物質，而導致季節性抑鬱症，出現沮喪和焦慮的症狀，甚至有自殺傾向。

 

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酒精會令體液流失得更快。

少飲酒

香港不時氣溫高，再加上潮濕，我們很難才會感覺到口乾，故飲水量亦會減少，但身體其實正持續地流失水分，咖啡因、酒精等飲品都會令體液流失得更快，造成脫水

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舊報紙的油墨有吸水的效果。

去濕方法一：舊報紙

舊報紙的油墨有吸水的效果，可用作抹傢俬，或放於櫃中，都可以達到天然吸濕的效果，如果不想用舊報紙，亦可用舊衣物取代。

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洗衣粉有吸濕防潮的功用。

去濕方法二：洗衣粉

洗衣粉同樣有吸濕防潮的功用，只要在有洞的盒內放入一點洗衣粉，就可達到吸濕的效果。

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木炭可調節濕度及除臭。

去濕方法三：木炭

木炭可調節濕度及除臭，可用報紙將木炭包好放入鞋櫃及衣櫃內，可以減少潮濕發霉的機會。

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除濕｜屋企冇抽濕機點算好？ 4個天然除濕方法

茶包或茶葉放於櫃內可吸濕。

去濕方法四：綠茶茶葉

綠茶茶葉的鞣質成分有除濕及除霉的功效，可將茶包或茶葉放於櫃內吸濕。

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