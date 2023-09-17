好裝修｜又落雨！窗邊滲水好頭痕？即睇原因+急救+預防方法

前幾日颱風「蘇拉」雖然好彩風力比預期中弱，但唔少網民喺打風期間發現窗框有嚴重漏水情況，立即喺Facebook同我哋求救。所以今次教大家常見漏水位嘅必學急救法！
滲水成因
1.鋁窗附近牆身防水層受損
2.鋁窗鬆動變形
3.玻璃膠老化或施工不佳
4.窗槽排水口排水不暢
急救方法
1. 找一個與窗框相應尺寸的垃圾袋或保鮮紙
2. 將垃圾袋攝入窗與窗框之間的罅隙
3. 事後則建議找師傅協助更換膠邊
預防窗台滲水方法
如發現窗邊有滲水情況，戶主可以準備防水膠、油轆／油掃，在確保室外窗邊乾爽後，再跟據罐上指示直接塗抹防水膠，直接堵截漏水源頭。
Q: 防水膠是甚麼？哪裡可以買？
A: 一般在五金舖都能購買，或者在我們裝修MALL購買。
Q: 多樂士防水膠效用能維持多久？
A: 我們建議3年左右翻新一次。以$90*一罐的參考價錢計算，十年總支出也不需$500，十分便宜。
（*2021年價格）
Q: 在窗台外牆髹防水膠有甚麼技巧？
A: 可以用鏡反射檢查是否有孔洞，如有，應重點修補，再髹防水膠。
預防冷氣機滲水方法
如冷氣機位置發現肉眼可見的裂縫，戶主可在打風前用玻璃膠封住。若裂縫已被雨水打濕，則需使用「暴風膠」。
Q: 哪裡可以買暴風膠？
A: 一般在五金舖都能購買。
預防牆壁滲水方法
假如冷氣機位沒有發現明顯裂縫，便有機會是附近石屎位置有微細裂縫，導致有滲水情況。這時便可以在牆面塗上「防水膠」，待完全乾透後，便會形成一層透明的防水膜。
預防抽氣扇滲水方法
戶主可在室內位置用膠袋包實並墊著抽氣扇，底部開一個小孔疏導雨水，並用桶接水。
小貼士：大風或會令抽氣扇扇葉造成較大聲響，關門已可減少氣流經過抽氣扇造成的聲響。