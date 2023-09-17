熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 天氣 水浸 林作 JPEX 綠色債券 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 夜市經濟 福島核污水 好去處 網上熱話 大閘蟹2023 中秋節2023 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 深圳好去處 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 親海駅II 日圓匯率 月餅 冼迪琦 逆按揭
返回
地產
2023-09-17 20:00:00

好裝修｜又落雨！窗邊滲水好頭痕？即睇原因+急救+預防方法

分享：
好裝修｜又落雨！窗邊滲水好頭痕？即睇原因+急救+預防方法

好裝修｜又落雨！窗邊滲水好頭痕？即睇原因+急救+預防方法

前幾日颱風「蘇拉」雖然好彩風力比預期中弱，但唔少網民喺打風期間發現窗框有嚴重漏水情況，立即喺Facebook同我哋求救。所以今次教大家常見漏水位嘅必學急救法！

滲水成因

1.鋁窗附近牆身防水層受損

2.鋁窗鬆動變形

3.玻璃膠老化或施工不佳

4.窗槽排水口排水不暢

滲水成因

滲水成因

急救方法

1. 找一個與窗框相應尺寸的垃圾袋或保鮮紙

2. 將垃圾袋攝入窗與窗框之間的罅隙

3. 事後則建議找師傅協助更換膠邊

預防窗台滲水方法

如發現窗邊有滲水情況，戶主可以準備防水膠、油轆／油掃，在確保室外窗邊乾爽後，再跟據罐上指示直接塗抹防水膠，直接堵截漏水源頭。

Q: 防水膠是甚麼？哪裡可以買？

A: 一般在五金舖都能購買，或者在我們裝修MALL購買。

Q: 多樂士防水膠效用能維持多久？

A: 我們建議3年左右翻新一次。以$90*一罐的參考價錢計算，十年總支出也不需$500，十分便宜。

*2021年價格）

Q: 在窗台外牆髹防水膠有甚麼技巧？

A: 可以用鏡反射檢查是否有孔洞，如有，應重點修補，再髹防水膠。

預防窗台滲水方法

預防窗台滲水方法

預防冷氣機滲水方法

如冷氣機位置發現肉眼可見的裂縫，戶主可在打風前用玻璃膠封住。若裂縫已被雨水打濕，則需使用「暴風膠」。

Q: 哪裡可以買暴風膠？

A: 一般在五金舖都能購買。

預防冷氣機滲水方法

預防冷氣機滲水方法

預防牆壁滲水方法

假如冷氣機位沒有發現明顯裂縫，便有機會是附近石屎位置有微細裂縫，導致有滲水情況。這時便可以在牆面塗上「防水膠」，待完全乾透後，便會形成一層透明的防水膜。

預防抽氣扇滲水方法

戶主可在室內位置用膠袋包實並墊著抽氣扇，底部開一個小孔疏導雨水，並用桶接水。

小貼士：大風或會令抽氣扇扇葉造成較大聲響，關門已可減少氣流經過抽氣扇造成的聲響。

原文網址：https://hkdecoman.com/article/56863
本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。
裝修佬網站於 2015 11 月上線， 致力為傳統裝修業界帶來變革，引領行業發展，令香港沒有麻煩/爛尾的裝修！根據第三方平台數據統計，裝修佬網站自上線到目前一直為全港人流量第一的裝修平台。裝修專欄每週為你提供最新裝修資訊，涵蓋裝修新聞、趣事，DIY 技巧，工具及家品推介等內容；裝修電視提供多元化裝修/家居影片及媒體資訊，每週為您放送實用資訊。
裝修佬 Facebook https://www.facebook.com/hkdecoman
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受