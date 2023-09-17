好裝修｜又落雨！窗邊滲水好頭痕？即睇原因+急救+預防方法

玻璃膠老化或施工不佳

3. 玻璃膠老化或施工不佳

3. 玻璃膠老化或施工不佳

前幾日颱風「蘇拉」雖然好彩風力比預期中弱，但唔少網民喺打風期間發現窗框有嚴重漏水情況，立即喺Facebook同我哋求救。所以今次教大家常見漏水位嘅必學急救法！

急救方法

1. 找一個與窗框相應尺寸的垃圾袋或保鮮紙

2. 將垃圾袋攝入窗與窗框之間的罅隙

3. 事後則建議找師傅協助更換膠邊

預防窗台滲水方法

如發現窗邊有滲水情況，戶主可以準備防水膠、油轆／油掃，在確保室外窗邊乾爽後，再跟據罐上指示直接塗抹防水膠，直接堵截漏水源頭。

Q: 防水膠是甚麼？哪裡可以買？

A: 一般在五金舖都能購買，或者在我們裝修MALL購買。

Q: 多樂士防水膠效用能維持多久？

A: 我們建議3年左右翻新一次。以$90*一罐的參考價錢計算，十年總支出也不需$500，十分便宜。

（*2021年價格）

Q: 在窗台外牆髹防水膠有甚麼技巧？

A: 可以用鏡反射檢查是否有孔洞，如有，應重點修補，再髹防水膠。